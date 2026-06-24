Come sostituire le batterie dell'aspirapolvere cordless Philips

Se si dispone di un aspirapolvere cordless serie 8000, 7000 o 3000 (i nomi ”SpeedPro” o ”SpeedPro Max” non sono riportati sul tubo) è possibile rimuovere la batteria ricaricabile dall'apparecchio autonomamente e acquistarne una nuova sul nostro sito Web cercando XV1797 , per le serie 8000 e 7000, o XV1633/01, per la serie 3000, nella barra di ricerca. Per l'aspirapolvere cordless serie 2000 non è possibile acquistare una nuova batteria online. Per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo

www.philips.com/support.