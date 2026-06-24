Come sostituire le batterie dell'aspirapolvere cordless Philips
Per sapere se e come sostituire le batterie dell'aspirapolvere cordless Philips, verificare il nome del modello sul tubo dell'apparecchio e leggere il nostro articolo riportato di seguito.
Se si dispone di un aspirapolvere SpeedPro o SpeedPro Max (verificare che questi nomi siano stampati sul tubo) è possibile sostituire la batteria presso un centro di assistenza Philips o tramite l'assistenza clienti. Per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
Se si dispone di un aspirapolvere cordless serie 8000, 7000 o 3000 (i nomi ”SpeedPro” o ”SpeedPro Max” non sono riportati sul tubo) è possibile rimuovere la batteria ricaricabile dall'apparecchio autonomamente e acquistarne una nuova sul nostro sito Web cercando XV1797, per le serie 8000 e 7000, o XV1633/01, per la serie 3000, nella barra di ricerca. Per l'aspirapolvere cordless serie 2000 non è possibile acquistare una nuova batteria online. Per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa a muro e che la batteria sia completamente scarica. Osservare tutte le precauzioni per la sicurezza quando si smaltiscono le batterie. Per rimuovere la batteria ricaricabile, seguire le istruzioni riportate di seguito.
Scollegare l'apparecchio dalla presa a muro e lasciarlo in funzione fino all'arresto del motore.
Premere il pulsante di sblocco ed estrarre la batteria dall'apparecchio.
Le soluzioni riportate sopra sono state utili? In caso contrario, per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XC3131/01 , XC5041/01 , XC5141/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›