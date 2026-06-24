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Come sostituire le batterie dell'aspirapolvere cordless Philips

Per sapere se e come sostituire le batterie dell'aspirapolvere cordless Philips, verificare il nome del modello sul tubo dell'apparecchio e leggere il nostro articolo riportato di seguito.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XC3131/01 , XC5041/01 , XC5141/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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