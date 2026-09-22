Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 8000

Spazzola

L'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire questi passaggi e fare riferimento al video riportato di seguito per ulteriori informazioni:

Rimuovere la spazzola semplicemente premendo il pulsante e togliendo il coperchio laterale (immagini A1-A3)

Liberarsi di eventuali fili presenti sulla spazzola e sotto il tappo manualmente o con un paio di forbici (immagine A4).

Riposizionare il tappo laterale spingendolo fino a sentire un clic e riagganciare la spazzola in posizione (immagini A5-A7). Ora è possibile riprendere a usare l'aspirapolvere.

Serbatoio dell'acqua

Si consiglia di pulire e asciugare il serbatoio Aqua dopo ogni uso.

Ecco come eseguire tale operazione in pochi semplici passaggi:

Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua (immagine B1).

Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine B2).

Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagine B3-B5).

Svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare (immagini B6-B8).

Pulire il panno risciacquandolo oppure mettendolo in lavatrice (immagine B9).

Suggerimento : (XC8347 e XC8349): pulire anche le guide laterali della bocchetta Aqua ogni tre mesi o se si nota un calo delle prestazioni. È possibile eseguire questa operazione aprendo le guide laterali e rimuovendo lo sporco.

Le soluzioni riportate sopra sono state utili? In caso contrario, contattare Philips all'indirizzo