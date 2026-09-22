Come pulire l'aspirapolvere cordless Philips serie 8000
Per scoprire come pulire il contenitore polvere, il filtro, la spazzola e il serbatoio dell'acqua dell'aspirapolvere cordless Philips serie 8000, consultare le sezioni riportate di seguito. È possibile trovare il nome del modello sul manico e/o controllare l'immagine riportata di seguito.
Contenitore polvere Per pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere cordless Philips, seguire questi semplici passaggi:
Spegnere l'apparecchio (immagine 1).
Rimuovere il contenitore premendo il pulsante di rilascio mentre l'apparecchio è inclinato a 45 gradi (immagine 2).
Sollevare la parte colorata per accedere al contenitore (immagine 3).
Suggerimento:
se è difficile rimuovere questa parte dal contenitore, picchiettare intorno al contenitore stesso con la mano piatta per allentare un po' la parte colorata.
La rimozione risulta più facile se si tiene con una mano il contenitore nella parte inferiore e si solleva la parte colorata con l'altra mano.
Svuotare il contenitore polvere (immagine 4).
Sciacquare il contenitore polvere sotto l'acqua corrente. Evitare l'utilizzo della lavastoviglie (immagine 5).
Assicurarsi che il contenitore polvere sia completamente asciutto prima di reinserirlo (immagini 6-7).
Assicurarsi di allineare per prima la parte sporgente del contenitore prima di inserirlo in posizione. Per istruzioni più dettagliate, guardare il video riportato di seguito.
Filtro Per mantenere le prestazioni ottimali dell'aspirapolvere cordless Philips, assicurarsi di pulire il filtro regolarmente. Seguire questi semplici passaggi:
Rimuovere l'alloggiamento del filtro dalla parte colorata ruotandolo in senso antiorario (immagine 8).
Rimuovere il separatore schiuma lavabile dall'alloggiamento del filtro (immagine 9).
Scuotere entrambe le parti sopra un cestino dell'immondizia per pulirle (immagine 10).
Sciacquare il separatore schiuma (immagine 11) e strizzarlo finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagine 12). Non sciacquare l'alloggiamento del filtro.
Nota: per una pulizia ottimale, far scorrere l'acqua attraverso il filtro con la relativa linguetta rivolta verso il basso, in modo che la polvere più profonda venga lavata via.
Lasciare asciugare il filtro per 24 ore (immagine 13).
Rimontare le parti (immagini 14-16).
Assicurarsi di allineare per prima la parte sporgente del contenitore prima di inserirlo in posizione.
Per istruzioni più dettagliate, guardare il video riportato di seguito.
Nota: l'aspirapolvere ricorda automaticamente di pulire il filtro visualizzando un codice informativo i8 seguito da un codice QR per ordinare un nuovo filtro (accessorio XV1681). Quando sull'apparecchio è visualizzato i8, è possibile premere qualsiasi pulsante (ad eccezione del pulsante di accensione) per vedere l'animazione sulla pulizia con istruzioni dettagliate per la pulizia del filtro. Si consiglia di sostituire il filtro se il messaggio i8 continua a essere visualizzato dopo la pulizia oppure almeno ogni 6 mesi per garantire prestazioni ottimali. Il contenitore polvere non è agganciato correttamente all'apparecchio Se il contenitore polvere non è inserito come dovrebbe, si potrebbero verificare problemi di aspirazione. Assicurarsi che il contenitore polvere sia inserito correttamente allineandone prima il lato superiore , per poi agganciarlo in posizione (vedere il video seguente al punto 1:11-1:15).
Spazzola L'aspirapolvere cordless Philips è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Per pulire la spazzola, seguire i passaggi riportati di seguito e fare riferimento al video per ulteriori informazioni:
Spegnere l'alimentazione (immagine A1).
Rimuovere la spazzola premendo il pulsante (immagini A2-A3).
Tagliare e rimuovere dalla spazzola eventuali peli aggrovigliati (immagine A4).
Rimuovere il tappo laterale e tagliare i peli presenti (immagine A5).
Reinserire la spazzola in posizione in modo che l'aspirapolvere sia pronto per l'uso (immagini A5-A6).
Serbatoio dell'acqua Per mantenere la bocchetta Aqua in buone condizioni, si consiglia di seguire questi semplici passaggi per la pulizia e l'asciugatura dopo ogni uso:
Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua.
Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine B1).
Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagine B4).
Lasciare asciugare il serbatoio dell'acqua e pulire il panno risciacquandolo oppure mettendolo in lavatrice.Si consiglia di sostituire il panno ogni 6 mesi (accessorio XV1700).
Le soluzioni riportate sopra sono state utili? In caso contrario, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support per ulteriore assistenza.
Contenitore polvere Seguire questi passaggi e fare riferimento al video riportato di seguito per ulteriori informazioni:
Spegnere l’apparecchio.
Rimuovere il contenitore della polvere premendo il pulsante di rilascio sull'impugnatura adiacente al contenitore (immagine A1).
Togliere il coperchio e svuotare il contenitore della polvere (immagini A2-A3). Assicurarsi che anche peli e sporcizia incastrati nel ciclone vengano rimossi.
Estrarre il filtro e pulire la parte interna del contenitore polvere con acqua o un panno umido (immagini A5-A6). Non lavare in lavastoviglie.
Reinserire il contenitore polvere solo una volta che sarà completamente asciutto (immagini A7-A9).
Filtro Per garantire prestazioni ottimali dell'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max, è essenziale pulire regolarmente il filtro. Seguire questi semplici passaggi:
Rimuovere il contenitore della polvere premendo il pulsante sull'impugnatura adiacente al contenitore (immagine B2).
Rimuovere l'alloggiamento del filtro dal contenitore polvere e il separatore schiuma lavabile dall'alloggiamento del filtro (immagini B3-B4).
Scuotere il separatore schiuma sopra un cestino dell'immondizia per rimuoverne lo sporco e sciacquarlo sotto l'acqua corrente (immagine B5)
Strizzare il separatore schiuma finché non ne fuoriesce acqua pulita (immagini B6-B7).
Ricordarsi di non sciacquare l'alloggiamento del filtro, ma di scuoterlo semplicemente su un cestino dell'immondizia (immagine B8).
Lasciare asciugare il filtro per 24 ore (immagine B9).
Rimontare le parti (immagine B10).
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al video riportato di seguito. Nota:
per prestazioni ottimali, si consiglia di pulire il filtro dell'aspirapolvere ogni mese e di sostituirlo ogni 6 mesi.
Spazzola L'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è dotato di una spazzola rotante situata all'interno della bocchetta. Tale spazzola può rimanere bloccata dai peli e necessita di manutenzione regolare. Seguire questi passaggi e fare riferimento al video riportato di seguito per ulteriori informazioni:
Rimuovere la spazzola semplicemente premendo il pulsante e togliendo il coperchio laterale (immagini A1-A3)
Liberarsi di eventuali fili presenti sulla spazzola e sotto il tappo manualmente o con un paio di forbici (immagine A4).
Riposizionare il tappo laterale spingendolo fino a sentire un clic e riagganciare la spazzola in posizione (immagini A5-A7). Ora è possibile riprendere a usare l'aspirapolvere.
Serbatoio dell'acqua Si consiglia di pulire e asciugare il serbatoio Aqua dopo ogni uso. Ecco come eseguire tale operazione in pochi semplici passaggi:
Rimuovere il panno dal serbatoio dell'acqua (immagine B1).
Svuotare il serbatoio dell'acqua (immagine B2).
Pulire il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente e scuoterlo delicatamente (immagine B3-B5).
Svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare (immagini B6-B8).
Pulire il panno risciacquandolo oppure mettendolo in lavatrice (immagine B9).
Suggerimento: (XC8347 e XC8349): pulire anche le guide laterali della bocchetta Aqua ogni tre mesi o se si nota un calo delle prestazioni. È possibile eseguire questa operazione aprendo le guide laterali e rimuovendo lo sporco.
Le soluzioni riportate sopra sono state utili? In caso contrario, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support per ulteriore assistenza.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:XC8347/01R1 , XC8149/01R1 , XC8055/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›