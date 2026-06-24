La batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica velocemente

L'impostazione più intensa dell'aspirapolvere senza filo Philips serie 8000 è "Turbo" e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere senza filo serie Philips 8000 con l'impostazione "Eco" o "Normale". Di seguito sono riportate alcune delle configurazioni più comuni e la relativa durata di funzionamento a seconda dell'impostazione di potenza utilizzata.



Utilizzo del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) con la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento "ON".

Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 1):

Eco (durata: 29-50 minuti).

Normale (durata: 19-28 minuti).

Turbo (durata: 13-20 minuti).

Utilizzo del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) con la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento "OFF".

Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 2):

Eco (durata: 29-43 minuti).

Normale (durata: 19-26 minuti).

Turbo (durata: 13-17 minuti).

Utilizzo solo dell'aspirabriciole o dell'aspirabriciole, del tubo e della bocchetta per la funzione di aspirapolvere e pulizia o dell'aspirabriciole e degli accessori (bocchetta a lancia, spazzola morbida, utensile combinato, bocchetta per tappezzeria).

Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 3):

Eco (durata: 72-80 minuti).

Normale (durata: 32-35 minuti).

Turbo (durata: 26-30 minuti).

Utilizzo dell'aspirabriciole e della spazzola MiniTurbo.

Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 4):

Eco (durata: 53-58 minuti).

Normale (durata: 27-30 minuti).

Turbo (durata: 17-19 minuti).

Nota :