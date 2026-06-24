La batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica velocemente

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Se la batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica troppo velocemente, cercare il modello sul tubo dell'apparecchio e leggere il nostro articolo riportato di seguito per scoprire possibili cause e soluzioni.
L'aspirapolvere viene fornito con diverse impostazioni di potenza, a seconda del modello. Un'impostazione ad alta intensità consuma più batteria rispetto a un'impostazione a intensità più bassa. Inoltre, il tipo di pavimento e la configurazione dell'aspirapolvere possono influenzare la durata di funzionamento. Ad esempio, se si utilizza solo l'aspirabriciole, la batteria sarà più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a quando il tubo e la bocchetta sono collegati all'apparecchio.
Di seguito sono riportate le impostazioni consigliate per il normale utilizzo quotidiano di ciascun modello.
L'impostazione più intensa dell'aspirapolvere senza filo Philips serie 8000 è "Turbo" e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere senza filo serie Philips 8000 con l'impostazione "Eco" o "Normale". Di seguito sono riportate alcune delle configurazioni più comuni e la relativa durata di funzionamento a seconda dell'impostazione di potenza utilizzata.
Utilizzo del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) con la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento "ON".
Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 1):
L'impostazione più intensa dell'aspirapolvere SpeedPro Max Philips è "Turbo" e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere SpeedPro Max Philips con le impostazioni "1" o "2".
L'impostazione più intensa dell'aspirapolvere senza filo Philips serie 7000 è "Turbo" e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere senza filo serie Philips 7000 con l'impostazione "Eco" o "Normale". Di seguito sono riportate alcune delle configurazioni più comuni e la relativa durata di funzionamento a seconda dell'impostazione di potenza utilizzata.
Utilizzo del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) o del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) e del serbatoio dell'acqua, con la funzione di riconoscimento del tipo di pavimento "ON".
Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 1):
L'impostazione più intensa dell'aspirapolvere SpeedPro Max Philips è "Turbo" e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere SpeedPro Max Philips con le impostazioni "1" o "2".
L'impostazione più intensa dell'aspirapolvere senza filo Philips serie 5000 è "Turbo" (C) e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere senza filo serie Philips 5000 con l'impostazione "Eco" (A) o "Normale" (B). Di seguito sono riportate alcune delle configurazioni più comuni e la relativa durata di funzionamento a seconda dell'impostazione di potenza utilizzata.
Utilizzo del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) o del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) e del serbatoio dell'acqua.
Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 1):
L'aspirapolvere SpeedPro Philips ha due impostazioni di potenza di aspirazione: "1" e "2". L'impostazione consigliata per un normale utilizzo quotidiano è "1". L'impostazione più intensa è "2", che ha una potenza di aspirazione più elevata. L'impostazione "2" è progettata per la pulizia di aree molto sporche. La batteria si scarica molto velocemente con questa impostazione, pertanto, in caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare l'aspirapolvere con l'impostazione "1".
L'impostazione più intensa degli aspirapolvere senza filo Philips serie 2000 e 3000 è "Turbo" e la sua potenza di aspirazione è molto elevata. Pertanto, la batteria dell'apparecchio si scaricherà molto più in fretta. Questa impostazione è progettata per la pulizia di aree molto sporche. In caso di quantità normali di polvere, si consiglia di utilizzare gli aspirapolvere senza filo Philips serie 3000 o 2000 con l'impostazione "Eco". Di seguito sono riportate alcune delle configurazioni più comuni e la relativa durata di funzionamento a seconda dell'impostazione di potenza utilizzata.
Serie 3000
Utilizzo del tubo intero (aspirabriciole, tubo e bocchetta) o dell'aspirabriciole, del tubo, della bocchetta e del serbatoio dell'acqua (XC31xx).
Di seguito sono riportate le durate di funzionamento delle tre impostazioni di potenza (vedere l'immagine 1):
Se si dispone di un aspirapolvere SpeedPro o SpeedPro Max, è possibile sostituire la batteria presso un centro di assistenza Philips o tramite l'assistenza clienti. Per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
Se si dispone di un aspirapolvere senza filo serie 8000, 7000 o 3000 (i nomi ”SpeedPro” o ”SpeedPro Max” non sono riportati sul tubo) è possibile rimuovere la batteria ricaricabile dall'apparecchio autonomamente e acquistarne una nuova sul nostro sito Web cercando XV1797, per le serie 8000 e 7000, o XV1633/01, per la serie 3000, nella barra di ricerca. Per l'aspirapolvere senza filo serie 2000 non è possibile acquistare una nuova batteria online. Per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo www.philips.com/support.
Prima di rimuovere la batteria, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla presa a muro e che la batteria sia completamente scarica. Osservare tutte le precauzioni per la sicurezza quando si smaltiscono le batterie.
Per rimuovere la batteria ricaricabile, seguire le istruzioni riportate di seguito:
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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