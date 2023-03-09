Philips OneBlade non funziona

Se OneBlade non funziona, i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati di seguito possono aiutare a trovare una soluzione.
Si consiglia di seguire i passaggi nell'ordine indicato di seguito. Tra un passaggio e l'altro, verificare se il problema è stato risolto prima di passare a quello successivo.
Per motivi di sicurezza, Philips OneBlade funziona soltanto senza filo. Verificare se OneBlade è inserito in una presa elettrica. In tal caso, provare a scollegarlo e riaccenderlo. Ora, il sistema dovrebbe funzionare.
È possibile che OneBlade non sia caricato correttamente. Per caricare OneBlade, attenersi semplicemente alle istruzioni riportate di seguito.
Spegnere OneBlade.
Inserire il cavo di ricarica nella presa che si trova nella parte inferiore d OneBlade, quindi collegare il caricatore ad una presa di corrente da 120 V CA. Assicurarsi di utilizzare l'adattatore originale Philips per caricare OneBlade.
Verificare se la lama è ostruita da peli o mostra segni di usura e deterioramento. Se è bloccata, provare a sciacquarla o immergerla in acqua tiepida fino a quando tutti i peli e lo sporco vengono rimossi. Fare attenzione a non battere la lama contro una superficie dura, come il lavandino, poiché ciò potrebbe danneggiarla. Se la lama appare danneggiata, sostituirla immediatamente. Per acquistare nuove lame per Philips OneBlade visitare il nostro negozio online.
Alcuni modelli OneBlade sono dotati di un "blocco da viaggio". Se questo è attivato, il dispositivo non si accende. Per disattivare il blocco da viaggio, premere il pulsante on/off per 3 secondi. Se il modello OneBlade è dotato di un display digitale, verrà mostrato il simbolo di un lucchetto quando il blocco da viaggio è attivo.
Se nessuno di questi suggerimenti risolve il problema, OneBlade potrebbe essere danneggiato internamente. Si consiglia di richiedere una riparazione o una sostituzione per OneBlade.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:QP1924/20 , QP1924/24 , QP1924/30 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›