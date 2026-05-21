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XV1700/01
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Panni in microfibra per rimuovere efficacemente sporco e macchie. Compatibile con tutti i seguenti aspirapolvere Philips senza filo dotati di funzione Aqua, a partire da: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
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