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Access. scopa elettrica ricaricabile Panni in microfibra

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XV1700/01

Access. scopa elettrica ricaricabile Panni in microfibra

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Panni in microfibra per rimuovere efficacemente sporco e macchie. Compatibile con tutti i seguenti aspirapolvere Philips senza filo dotati di funzione Aqua, a partire da: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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  • 21 May 2026

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