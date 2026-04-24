i9000 Prestige Ultra

È il mio primo rasoio elettrico di fascia alta, in passato ho sempre usato entry level di varie marche. Ho sempre pensato che il costo di questi top gamma fosse ingiustificato. Ebbene sbagliavo. Radersi con questo rasoio è una rivoluzione. Il taglio è talmente rapido, delicato e preciso che ci si prende il gusto. Io l’ho acquistato per via dell’ingrigimento della barba che mi ha convinto a passare dal look incolto (barba di qualche giorno) al quello total shaved. Fare lo swich con questo prodotto è stato facilissimo. Rasa perfettamente in tutte le condizioni, sia la barba corta che quella di qualche giorno. Non dà alcuna irritazione e le funzioni AI (monitoraggio pressione e movimento) sembrano superflue ma insegnano ad usare il rasoio al massimo delle sue capacità e nel massimo rispetto della pelle. Va bene sia con schiuma che a secco ma, per la mia barba, la resa con la schiuma è ancora migliore