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Questo prodotto
i9000 Prestige Ultra
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
449,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
18,29 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
25,99 €
Cartuccia della base di pulizia rapida
37,59 €
449,99 €
Tecnologia Lift&Cut a tripla azione
Lame NanoTech Dual Precision
Testina di precisione flessibile a 360°
Guida attiva alla pressione e al movimento
7 anni di garanzia****
Il sistema di rasatura brevettato Lift&Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a -0,08 mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.
Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%** per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.
Progettate per catturare i peli che crescono in direzioni diverse, le lame NanoTech Dual Precision rotanti a 360° radono fino al 25% di peli in più a ogni passata* con 8 milioni di movimenti di taglio al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.
Riconoscimenti
4.5
su 5
44
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Paolo996
24/04/2026
Italia
Compratore verificato
Eccezionale! Vale quanto costa.
È il mio primo rasoio elettrico di fascia alta, in passato ho sempre usato entry level di varie marche. Ho sempre pensato che il costo di questi top gamma fosse ingiustificato. Ebbene sbagliavo. Radersi con questo rasoio è una rivoluzione. Il taglio è talmente rapido, delicato e preciso che ci si prende il gusto. Io l’ho acquistato per via dell’ingrigimento della barba che mi ha convinto a passare dal look incolto (barba di qualche giorno) al quello total shaved. Fare lo swich con questo prodotto è stato facilissimo. Rasa perfettamente in tutte le condizioni, sia la barba corta che quella di qualche giorno. Non dà alcuna irritazione e le funzioni AI (monitoraggio pressione e movimento) sembrano superflue ma insegnano ad usare il rasoio al massimo delle sue capacità e nel massimo rispetto della pelle. Va bene sia con schiuma che a secco ma, per la mia barba, la resa con la schiuma è ancora migliore
Pro
Precisione, rapidità, delicatezza, pulizia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
Date of Use 2026-03-12
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
Date of Use 2026-03-12
Alessandro144
17/04/2026
Italia
Compratore verificato
Il più delicato
Prodotto eccellente. Utilizzo Philips sei 9000 da molti anni, quest’ultima versione le supera tutte. E estremamente delicato, rasatura a fondo. Sono pienamente soddisfatto.
Pro
Performante
Contro
Prezzo elevato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
gege'
25/03/2026
Italia
Compratore verificato
perfetto
da quando ho deciso di utilizzare un rasoio elettrico ne ho visionati tantissimi e anche provati tantissimi ma dopo rasato la pelle mi bruciava chi piu e chi meno ,ma comunque mi lasciavano sempre quel senno di bruciore,ebbene finalmente con questosono stato fortunato per averlo provato ,niente piu bruciore,perfetto
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
rispetto a Philips serie 3000
rispetto al modello precedente
rispetto al rivestimento senza perline
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