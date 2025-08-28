Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Rasoi per il viso
Tutte le serie
i9000 Prestige Ultra Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro
Supporto
XP9403/31
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
Istruzioni d'uso
Elenco degli ingredienti - English (US)
Tutti (14)
Display (1)
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Il telefono è compatibile con l'app Philips GroomTribe?
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Come si rimuovono le testine del rasoio Philips?
Cartuccia della base di pulizia rapida
i9000Base di ricarica con spia luminosa
i9000Rifinitore di precisione
i9000Custodia
i9000Astuccio da viaggio premium
i9000Cartuccia di pulizia
i9000Staffa
i9000Gruppo massaggiatore per il viso
i9000Parte inferiore dell'unità di rasatura
Cavo USB
ShaverRegolabarba da 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Rifinitore per naso
Adattatore USB a parete HQ87
Portatestina di rasatura
ShaversSpazzolina pulizia
Non è possibile collegare il rasoio Philips all'app GroomTribe
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti