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i9000 Prestige Ultra Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

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  • Come utilizzare il rasoio Philips i9000 | Guida dettagliata
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  • PDF file, 7.1 MB
  • 19 February 2025

Elenco degli ingredienti - English (US)

  • PDF file, 145.5 kB
  • 31 July 2026

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