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  • Rasatura perfetta tutto il giorno, massimo comfort sulla pelle
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i9000 Prestige UltraRasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

XP9402/11

4.4
| (841) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto

3 Riconoscimenti

Rasatura perfetta tutto il giorno, massimo comfort sulla pelle
Philips i9000 Prestige Ultra, il nostro rasoio più innovativo con sistema Lift & Cut a tripla azione che taglia i peli alla radice per una rasatura accurata che dura tutto il giorno, anche nelle zone più difficili. SkinIQ Pro offre ora 5 modalità di rasatura per il massimo comfort sulla pelle.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

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Questo prodotto

i9000 Prestige Ultra Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

i9000 Prestige Ultra
Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

449,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    18,49 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    25,99 €

  • Cartuccia della base di pulizia rapida

    37,59 €

449,99 €

con tecnologia SkinIQ Pro

Rasatura perfetta tutto il giorno, massimo comfort sulla pelle

  • Tecnologia Lift&Cut a tripla azione

  • Lame NanoTech Dual Precision

  • Testina di precisione flessibile a 360°

  • Guida attiva alla pressione e al movimento

  • 7 anni di garanzia****

Massima precisione per una rasatura duratura

Massima precisione per una rasatura duratura

Il sistema di rasatura brevettato Lift&Cut a tripla azione solleva delicatamente il pelo dalla radice per poi tagliarlo con precisione fino a -0,08 mm dalla pelle, senza alcun rischio di tagli per una rasatura perfetta e duratura.

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Precisione, anche nelle zone più difficili da radere

Testine completamente flessibili, più piccole e compatte, con schemi specifici per il trattamento della pelle che si adattano dinamicamente alle curve del viso. Contatto costante sulla pelle con una precisione maggiore del 20%** per catturare i peli più difficili sul collo e sotto il naso. Precisione ovunque.

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Efficace a ogni passata, anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni

Progettate per catturare i peli che crescono in direzioni diverse, le lame NanoTech Dual Precision rotanti a 360° radono fino al 25% di peli in più a ogni passata*, con movimenti di taglio fino a 8 milioni al minuto, per una rasatura efficace anche sulla barba di 1, 3 o 7 giorni.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD144

Recensioni

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4.4

su 5

841

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

24/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Eccezionale! Vale quanto costa.

È il mio primo rasoio elettrico di fascia alta, in passato ho sempre usato entry level di varie marche. Ho sempre pensato che il costo di questi top gamma fosse ingiustificato. Ebbene sbagliavo. Radersi con questo rasoio è una rivoluzione. Il taglio è talmente rapido, delicato e preciso che ci si prende il gusto. Io l’ho acquistato per via dell’ingrigimento della barba che mi ha convinto a passare dal look incolto (barba di qualche giorno) al quello total shaved. Fare lo swich con questo prodotto è stato facilissimo. Rasa perfettamente in tutte le condizioni, sia la barba corta che quella di qualche giorno. Non dà alcuna irritazione e le funzioni AI (monitoraggio pressione e movimento) sembrano superflue ma insegnano ad usare il rasoio al massimo delle sue capacità e nel massimo rispetto della pelle. Va bene sia con schiuma che a secco ma, per la mia barba, la resa con la schiuma è ancora migliore

Pro

Precisione, rapidità, delicatezza, pulizia

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

Date of Use 2026-03-12

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

Date of Use 2026-03-12

17/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il più delicato

Prodotto eccellente. Utilizzo Philips sei 9000 da molti anni, quest’ultima versione le supera tutte. E estremamente delicato, rasatura a fondo. Sono pienamente soddisfatto.

Pro

Performante

Contro

Prezzo elevato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

25/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

perfetto

da quando ho deciso di utilizzare un rasoio elettrico ne ho visionati tantissimi e anche provati tantissimi ma dopo rasato la pelle mi bruciava chi piu e chi meno ,ma comunque mi lasciavano sempre quel senno di bruciore,ebbene finalmente con questosono stato fortunato per averlo provato ,niente piu bruciore,perfetto

Questa revisione è stata effettuata per i9000 Prestige Ultra XP9404/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ Pro

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. rispetto a Philips serie 3000

  2. rispetto al modello precedente

  3. rispetto al rivestimento senza perline

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