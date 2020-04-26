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Fuori produzione

Original radio

TAVS700/10

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Vibrazioni iconiche

L'autentico stile anni '50 incontra prestazioni moderne in questa radio Bluetooth alimentata a corrente elettrica. La cassa in legno, le manopole in rame e il display con illuminazione regolabile la rendono il pezzo forte di qualsiasi ambiente. Un sintonizzatore radio digitale assicura una ricezione chiara.

Vedi tutti i vantaggi

Vibrazioni iconiche

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 20 W

La griglia a nido d'ape color rame libera il suono senza soffocarlo

La griglia a nido d'ape color rame libera il suono senza soffocarlo

Struttura vintage in legno. Dettagli stile anni ‘50

Questa radio Bluetooth rende omaggio all'iconica radio da tavolo Philips Philetta 254. La struttura in legno ha un fascino vintage e i dettagli in stile anni '50 sulle doppie manopole di comando e sulla griglia dell'altoparlante ti riportano indietro nel tempo, all'epoca in cui il jazz e il rock dominavano l'etere.

Peso: 2,55 kg

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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26/04/2020

Italia

Italia

Bella riproduzione della "Philetta" degli Anni 50

Ovviamente il pregio principale di questa radio è l'aspetto estetico, però questo non inficia la qualità audio che per le dimensioni del prodotto è molto buona (a quanto ho letto su internet, anche la Philetta originale degli Anni 50 aveva una qualità audio molto buona per l'epoca). Ottimo il sintonizzatore DAB+ che si sente molto bene, non ho ascoltato più di tanto la radio FM ma mi sembra nella norma. Il Bluetooth versione 5 è ottimo come qualità di streaming e anche molto stabile (lo uso con un iPhone 6S per ascoltare la mia musica). E' presente anche una presa USB standard sul retro che però permette solo la ricarica degli apparecchi collegati, sarebbe bello se Philips lo abilitasse anche per la riproduzione musicale (su alcuni lettori Blu-Ray Philips ha abilitato la riproduzione da chiavetta USB dopo che inizialmente tale presa era abilitata solo per gli aggiornamenti software, quindi credo sia possibile farlo anche su questo apparecchio). In conclusione, il prodotto è veramente molto bello esteticamente e vederla così bella fa anche venire voglia di accenderla ed ascoltarla... e l'ascolto non delude: bella e di ottima qualità!

Pro

Design vintage, qualità dei materiali, audio molto buono

Contro

La presa USB non si può utilizzare per riprodurre audio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAVS700 Original radio

Data di utilizzo 2020-03-26

Sì, consiglio questo prodotto

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Data di utilizzo 2020-03-26

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