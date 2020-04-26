Ovviamente il pregio principale di questa radio è l'aspetto estetico, però questo non inficia la qualità audio che per le dimensioni del prodotto è molto buona (a quanto ho letto su internet, anche la Philetta originale degli Anni 50 aveva una qualità audio molto buona per l'epoca). Ottimo il sintonizzatore DAB+ che si sente molto bene, non ho ascoltato più di tanto la radio FM ma mi sembra nella norma. Il Bluetooth versione 5 è ottimo come qualità di streaming e anche molto stabile (lo uso con un iPhone 6S per ascoltare la mia musica). E' presente anche una presa USB standard sul retro che però permette solo la ricarica degli apparecchi collegati, sarebbe bello se Philips lo abilitasse anche per la riproduzione musicale (su alcuni lettori Blu-Ray Philips ha abilitato la riproduzione da chiavetta USB dopo che inizialmente tale presa era abilitata solo per gli aggiornamenti software, quindi credo sia possibile farlo anche su questo apparecchio). In conclusione, il prodotto è veramente molto bello esteticamente e vederla così bella fa anche venire voglia di accenderla ed ascoltarla... e l'ascolto non delude: bella e di ottima qualità!