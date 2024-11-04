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  • Ascolto chiaro tutto il giorno, dalla musica alle chiamate
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Cuffie True wireless

TAT3508WT/00

3.2
| (12) Recensioni

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Ascolto chiaro tutto il giorno, dalla musica alle chiamate
Sempre al lavoro! Questi auricolari True Wireless a cancellazione del rumore offrono un audio eccellente e riducono il rumore del vento. Potrai immergerti nella tua musica e goderti chiamate nitide anche quando sei in viaggio. Riponi la custodia di ricarica in tasca e preparati alla giornata.
Vedi tutti i vantaggi

Ascolto chiaro tutto il giorno, dalla musica alle chiamate

  • Audio naturale

  • Cancellazione del rumore

  • Chiamate più nitide in movimento

  • Bluetooth LE Audio*

Ascolta sempre la tua musica senza rumore

Ascolta sempre la tua musica senza rumore

La cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Lascia il dispositivo in modalità automatica o effettua la regolazione con l'app Philips Headphones. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.

Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

Chiamate più nitide in movimento. Sentiranno te, non il rumore

Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!

Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione*

Connettività e audio migliori. Bluetooth di ultima generazione*

Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3* per offrirti una connessione più stabile e un audio decisamente migliore. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.2

su 5

12

Recensioni

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Pro

Tolles Tragegefühl

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3508WT True Wireless Kopfhörer

25/06/2024

Suisse

Suisse

Compratore verificato

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Pro

Lange Akkudauer , guter klang

Contro

keine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT3508BK True Wireless Kopfhörer

19/04/2024

France

France

Compratore verificato

Ecouteurs bluetooh de bonne qualité

Écouteurs bluetooh de bonne qualité et excellent service clients de Philips (enregistrement très facile du produit sur le site officiel de Philips pour bénéficier de la garantie, et assistance efficace pour l'aide à la connexion du bluetooth). Son très claire, facilité d'utilisation et de connexion, bonne autonomie La réduction de bruit n'est pas très efficace.

Pro

Son très claire, facilité d'utilsation et de connexion, bonne autonomie

Contro

La réduction de bruit (ANC) n'est pas très efficace.

Questa revisione è stata effettuata per TAT3508BK Casque True Wireless

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