Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAT3508BK/00
Audio naturale
Cancellazione del rumore
Chiamate più nitide in movimento
Bluetooth LE Audio*
La cancellazione del rumore elimina i rumori esterni, incluso il vento, e tu puoi sentire solo la musica o le chiamate. Lascia il dispositivo in modalità automatica o effettua la regolazione con l'app Philips Headphones. Vuoi sentire cosa succede intorno a te? Tocca un auricolare per attivare la modalità di avviso.
Durante una chiamata, un microfono dedicato cattura il suono della voce mentre un algoritmo di intelligenza artificiale rimuove il rumore di fondo circostante. La persona con cui stai parlando sentirà la tua voce, non il traffico o le conversazioni delle persone vicine!
Questi auricolari sono compatibili con dispositivi che supportano lo standard Bluetooth LE Audio e il codec LC3* per offrirti una connessione più stabile e un audio decisamente migliore. Se riproduci musica in streaming o effettui chiamate in aree edificate, l'audio non subisce interruzioni, e durante la visione di film o sessioni di gaming, praticamente non ci sono ritardi.
3.2
su 5
12
Recensioni
Super Knüff
04/11/2024
Deutschland
Compratore verificato
Top Produkt
Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor
Pro
Tolles Tragegefühl
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3508WT True Wireless Kopfhörer
Bendersop
25/06/2024
Suisse
Compratore verificato
Sehr guter ton
Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .
Pro
Lange Akkudauer , guter klang
Contro
keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT3508BK True Wireless Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
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Numa69
19/04/2024
France
Compratore verificato
Ecouteurs bluetooh de bonne qualité
Écouteurs bluetooh de bonne qualité et excellent service clients de Philips (enregistrement très facile du produit sur le site officiel de Philips pour bénéficier de la garantie, et assistance efficace pour l'aide à la connexion du bluetooth). Son très claire, facilité d'utilisation et de connexion, bonne autonomie La réduction de bruit n'est pas très efficace.
Pro
Son très claire, facilité d'utilsation et de connexion, bonne autonomie
Contro
La réduction de bruit (ANC) n'est pas très efficace.
Questa revisione è stata effettuata per TAT3508BK Casque True Wireless
Questa revisione è stata effettuata per TAT3508BK Casque True Wireless
Aggiornamento software richiesto. L'app Philips Headphones ti invierà una notifica quando sarà disponibile l'ultima versione software.