Tecnologia a 6 microfoni. Chiamate nitide anche in posti affollati

Queste cuffie vantano una configurazione a sei microfoni, inoltre, tre di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.