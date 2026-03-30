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TAT3000BK/00
Crea l'atmosfera, goditi la comodità
Ascolta in totale libertà con auricolari True Wireless leggeri, comodi e dalla qualità audio precisa, avvolgente e dettagliata. La cancellazione adattiva del rumore si adatta all'audio circostante, mentre le modalità Cafe e Lounge lasciano che la musica rimanga sullo sfondo e crei atmosfera.Scopri tutti i vantaggi
Cuffie True wireless
totale
recurring payment
I cuscinetti SecureFit con texture sono comodi e leggeri da indossare e creano una buona tenuta per un audio ancora migliore. La funzione Philips Spatial Audio include le modalità Cafe e Lounge, che rendono la musica parte dell'ambiente circostante: ideali per concentrati su un'attività mentre ascolti.
La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.
Bluetooth® 6.0 assicura una connessione stabile e veloce, mentre il supporto Auracast™ consente di ascoltare trasmissioni pubbliche mentre sei in viaggio. Puoi connetterti a due dispositivi Bluetooth® contemporaneamente e gestire i dispositivi connessi tramite la nostra app. Inoltre, Microsoft Swift Pair semplifica la vita per gli utenti Windows.
Queste cuffie vantano una configurazione a sei microfoni, inoltre, tre di questi microfoni si combinano a un algoritmo di riduzione del rumore intelligente per offrirti chiamate estremamente chiare. Anche se ti trovi in un bar affollato, la tua voce sarà chiaramente udibile e la persona a cui stai parlando non sarà distratta da ciò succede intorno a te.
Non preoccuparti mai delle condizioni climatiche: grazie alla classificazione IPX4 questi auricolari sono resistenti agli schizzi e non temono la pioggia! Vuoi indossarli in una giornata particolarmente calda? Nemmeno il sudore è un problema.
Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 12 ore di riproduzione con una ricarica completa e 36 ore extra dalla custodia (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 8 ore riproduzione e 24 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 10 minuti per ottenere 2 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.
Ti sembra che alla tua musica manchi qualcosa? La nostra app di supporto è dotata di EQ, un equalizzatore intuitivo che ti consente di modificare l'audio ed esplorare diverse impostazioni EQ con un semplice tocco. Puoi anche utilizzare l'app per attivare Dynamic Bass, gestire i dispositivi collegati, aggiornare il firmware e tanto altro.
I driver personalizzati di queste cuffie sono ottimizzati per il Philips sound, che offre un audio avvolgente e naturale con bassi potenti. Qualsiasi cosa tu stia ascoltando, vivrai un'esperienza sempre piacevole.
Nei nostri prodotti utilizziamo plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è realizzata in cartone riciclato certificato FSC con inserti stampati su carta riciclata.
Audio
Connettività
Scatola esterna
Funzioni utili
Scatola interna
Assorbimento
Dimensioni dell'imballo
Accessori
Design
Telecomunicazione
Dimensioni
UPC
Funzioni ANC
Assistente vocale
Sostenibilità
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