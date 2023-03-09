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Cuffie True wireless

TAT2206WT/00

2.4
| (36) Recensioni

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Rosa
Rosa
Verde
Verde
Sempre pronte!
Nulla è meglio di un paio di cuffie True Wireless con custodia di ricarica da riporre comodamente nella tasca dei tuoi jeans slim-fit preferiti. Queste cuffie in ear, che si adattano perfettamente all'orecchio e sono resistenti agli schizzi d'acqua e al sudore, offrono un suono straordinario e fino a 18 ore di riproduzione.
Vedi tutti i vantaggi

Sempre pronte!

  • Auricolari in ear

  • Custodia di ricarica super compatta

  • Protezione dall'acqua IPX4

  • Fino a 18 ore di riproduzione

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Grazie alla classificazione IPX4 e ai potenti driver da 6 mm, queste cuffie offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Completamente resistenti agli schizzi, non temono né sudore né pioggia improvvisa.

Custodia di ricarica super compatta fino a 12 ore di riproduzione

Custodia di ricarica super compatta fino a 12 ore di riproduzione

Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 6 ore di riproduzione, oltre a 12 ore aggiuntive tramite una custodia completamente carica. Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di riproduzione. La ricarica completa della custodia richiede 2 ore tramite USB-C.

4 colori. Design a "mazza da hockey"

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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2.4

su 5

36

Recensioni

09/03/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Qualità prezzo molto soddisfacente

Mi son trovata molto bene, la qualità del suono è davvero buona e le trovo molto comode, consiglio !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT2206BK Cuffie True wireless

Sì, consiglio questo prodotto

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22/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Superb

These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive

Pro

Everything

Contro

Nothing

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT2206WT True Wireless Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

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19/04/2022

France

France

Dipendente Philips

Un rapport qualité-prix incroyable

[Employee of philipsglobal] La connexion est facile et intuitive, les écouteurs tiennent bien et restent très confortables, le son est vraiment étonnant pour un appareil de cette gamme de prix, l'autonomie est plus longue qu'annoncé même sans le boitier qui a lui aussi une bonne autonomie. Le petit micro est pratique pour les appels téléphoniques.

Pro

tient bien dans l'oreille, confortable, bonne qualité de son, micro intégré, belle autonomie, prix très abordable.

Contro

à ce niveau de prix, pas vraiment de défaut ... le boitier de recharge et de transport pas très design peut-être ?

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT2206BK Casque True Wireless

Sì, consiglio questo prodotto

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