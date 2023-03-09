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Garanzia di 2 anni
TAT2206BK/00
Auricolari in ear
Custodia di ricarica super compatta
Protezione dall'acqua IPX4
Fino a 18 ore di riproduzione
Grazie alla classificazione IPX4 e ai potenti driver da 6 mm, queste cuffie offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Completamente resistenti agli schizzi, non temono né sudore né pioggia improvvisa.
Mettiti in viaggio con più ricariche a portata di mano. Con una sola ricarica ottieni fino a 6 ore di riproduzione, oltre a 12 ore aggiuntive tramite una custodia completamente carica. Una ricarica rapida di 15 minuti con la custodia ti offre 1 ora di riproduzione. La ricarica completa della custodia richiede 2 ore tramite USB-C.
Comfort totale grazie ai morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone. I cuscinetti di ciascun auricolare si inseriscono in modo sicuro nel condotto uditivo, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. La forma a "mazza da hockey" apporta sicurezza a ogni auricolare.
2.4
su 5
36
Recensioni
Frenky21
09/03/2023
Italia
Compratore verificato
Qualità prezzo molto soddisfacente
Mi son trovata molto bene, la qualità del suono è davvero buona e le trovo molto comode, consiglio !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT2206BK Cuffie True wireless
Sì, consiglio questo prodotto
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Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Compratore verificato
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Pro
Everything
Contro
Nothing
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT2206WT True Wireless Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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Fraduf
19/04/2022
France
Dipendente Philips
Un rapport qualité-prix incroyable
[Employee of philipsglobal] La connexion est facile et intuitive, les écouteurs tiennent bien et restent très confortables, le son est vraiment étonnant pour un appareil de cette gamme de prix, l'autonomie est plus longue qu'annoncé même sans le boitier qui a lui aussi une bonne autonomie. Le petit micro est pratique pour les appels téléphoniques.
Pro
tient bien dans l'oreille, confortable, bonne qualité de son, micro intégré, belle autonomie, prix très abordable.
Contro
à ce niveau de prix, pas vraiment de défaut ... le boitier de recharge et de transport pas très design peut-être ?
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT2206BK Casque True Wireless
Sì, consiglio questo prodotto
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