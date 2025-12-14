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Altoparlante wireless

TAS2000B/00

5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Bianco
Bianco
Nero
Nero
Si illumina e dà il meglio di sé
Scatenati al ritmo della musica con questo altoparlante compatto impermeabile, in grado di offrirti fino a 20 ore di riproduzione con una singola ricarica. Le accattivanti luci LED creano l'atmosfera giusta, Bass+ offre bassi profondi a qualsiasi volume e puoi collegarlo ad altri altoparlanti per un audio ancora più potente.
Vedi tutti i vantaggi

Si illumina e dà il meglio di sé

  • Spettacolo di luci LED

  • Bass+ e Auracast™

  • 20 ore di riproduzione

  • Fascetta da polso e impermeabile

Audio potente con bassi incredibilmente profondi a qualsiasi volume

Audio potente con bassi incredibilmente profondi a qualsiasi volume

Questo altoparlante portatile compatto offre prestazioni eccezionali per le sue dimensioni, con 20 W max (10 W RMS) di audio ricco. I doppi radiatori passivi e la nostra esclusiva tecnologia Bass+ mantengono i bassi profondi e precisi, anche quando ascolti a volumi più bassi. È inoltre dotato di microfono integrato, così puoi rispondere alle chiamate in vivavoce.

Riproduce a lungo, facile da trasportare e resistente alla pioggia

Riproduce a lungo, facile da trasportare e resistente alla pioggia

Grazie a ben 20 ore di riproduzione con una singola ricarica, puoi ascoltare la tua musica dal mattino alla sera. Con la pratica fascetta da polso puoi trasportare l'altoparlante in tutta facilità, mentre la struttura dotata di impermeabilità IPX5 lo protegge dalla pioggia e dagli schizzi. Una ricarica di 30 minuti garantisce 5 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede circa 2,5 ore.

Streaming Bluetooth®, multipoint, riproduzione USB

Streaming Bluetooth®, multipoint, riproduzione USB

Hai la playlist già pronta? Il Bluetooth® 5.4 ti offre una connessione stabile per uno streaming senza interruzioni. La funzione multipoint ti consente di connettere due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth® e di collegare un lettore musicale portatile o una chiavetta USB alla porta USB-A dell'altoparlante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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5.0

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

14/12/2025

Italia

Italia

Ottimo sound

Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti

Pro

Sound potente

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2024-11-14

12/12/2025

Italia

Italia

Ottimo suono, leggero e semplice da settare

Sto provando da circa un mese l’autoparlante portatile della PHILIPS, modello TAS2000B/00. La connessione è estremamente semplice, basta cliccare sull’icona del Bluetooth e compare nei dispositivi da poter collegare sul proprio telefono. Si può scegliere il colore delle luci laterali e si accendono e spengono a ritmo della musica per creare una super atmosfera. La durata della batteria è notevole, si scarica dopo tantissimi utilizzi. È presente anche un comodo cordino per trasportarla in sicurezza. La qualità del suono è buona, ed è super potente nonostante le dimensioni. E’ possibile scaricare anche un’applicazione per gestire i bassi, le luci e tutte le impostazioni del suono. Fondamentale per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre la musica con se.

Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-12

Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-12

03/12/2025

Italia

Italia

Ottima qualità del suono

La musica è una mia passione da sempre e poterla portare sempre con me senza rinunciare alla qualità del suono mi ha convinto a provare questo altoparlante wireless. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un audio di ottima qualità e ho adorato condividere la mia musica con i miei amici. È inoltre possibile accendere delle luci di diversi colori, con vari effetti, che accompagnano la musica e migliorano il mood dell’ascolto. La batteria dura fino a 20 ore con una singola carica, quindi non c’è il rischio di scaricarsi all’improvviso se ci si organizza bene. Data la mia esperienza con questo altoparlante, posso consigliarne vivamente l’acquisto.

Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless

Date of Use 2025-11-03

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Date of Use 2025-11-03

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Esclusioni di responsabilità

  1. Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

  2. La classificazione IPX5 indica che l'altoparlante è protetto dagli schizzi d'acqua.