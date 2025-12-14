Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Spettacolo di luci LED
Bass+ e Auracast™
20 ore di riproduzione
Fascetta da polso e impermeabile
Questo altoparlante portatile compatto offre prestazioni eccezionali per le sue dimensioni, con 20 W max (10 W RMS) di audio ricco. I doppi radiatori passivi e la nostra esclusiva tecnologia Bass+ mantengono i bassi profondi e precisi, anche quando ascolti a volumi più bassi. È inoltre dotato di microfono integrato, così puoi rispondere alle chiamate in vivavoce.
Grazie a ben 20 ore di riproduzione con una singola ricarica, puoi ascoltare la tua musica dal mattino alla sera. Con la pratica fascetta da polso puoi trasportare l'altoparlante in tutta facilità, mentre la struttura dotata di impermeabilità IPX5 lo protegge dalla pioggia e dagli schizzi. Una ricarica di 30 minuti garantisce 5 ore di riproduzione, mentre una ricarica completa richiede circa 2,5 ore.
Hai la playlist già pronta? Il Bluetooth® 5.4 ti offre una connessione stabile per uno streaming senza interruzioni. La funzione multipoint ti consente di connettere due dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth® e di collegare un lettore musicale portatile o una chiavetta USB alla porta USB-A dell'altoparlante.
5.0
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Ohdorian
14/12/2025
Italia
Ottimo sound
Ottimo altoparlante, sto provando questo altoparlante da circa un mese e mi piace tantissimo ha un sound molto potente per le sue dimensioni, bassi bilanciati benissimo e inoltre è molto semplice da collegare con bluetooth e cosa gradita il fatto che non perde il segnale, ha degli altoparlanti potenti e chiari con delle luci che puoi cambiare manualmente o disattivare molto rilassanti
Pro
Sound potente
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2024-11-14
FraBolda86
12/12/2025
Italia
Ottimo suono, leggero e semplice da settare
Sto provando da circa un mese l’autoparlante portatile della PHILIPS, modello TAS2000B/00. La connessione è estremamente semplice, basta cliccare sull’icona del Bluetooth e compare nei dispositivi da poter collegare sul proprio telefono. Si può scegliere il colore delle luci laterali e si accendono e spengono a ritmo della musica per creare una super atmosfera. La durata della batteria è notevole, si scarica dopo tantissimi utilizzi. È presente anche un comodo cordino per trasportarla in sicurezza. La qualità del suono è buona, ed è super potente nonostante le dimensioni. E’ possibile scaricare anche un’applicazione per gestire i bassi, le luci e tutte le impostazioni del suono. Fondamentale per chi è sempre in movimento e vuole avere sempre la musica con se.
Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-12
Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-12
Debora.87
03/12/2025
Italia
Ottima qualità del suono
La musica è una mia passione da sempre e poterla portare sempre con me senza rinunciare alla qualità del suono mi ha convinto a provare questo altoparlante wireless. Devo dire che sono rimasta molto soddisfatta perché ho trovato un audio di ottima qualità e ho adorato condividere la mia musica con i miei amici. È inoltre possibile accendere delle luci di diversi colori, con vari effetti, che accompagnano la musica e migliorano il mood dell’ascolto. La batteria dura fino a 20 ore con una singola carica, quindi non c’è il rischio di scaricarsi all’improvviso se ci si organizza bene. Data la mia esperienza con questo altoparlante, posso consigliarne vivamente l’acquisto.
Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-03
Questa revisione è stata effettuata per TAS2000B Altoparlante wireless
Date of Use 2025-11-03
Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
La classificazione IPX5 indica che l'altoparlante è protetto dagli schizzi d'acqua.