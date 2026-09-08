Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
The Tube
Forme audaci. Colori rétro. Potenza moderna. The Tube riporta in vita un'icona degli anni '80 con un audio stereo più ricco e ampio e una connettività impeccabile. Dalle jam in casa alle feste in strada, alza il volume e lascia che la musica si diffonda.
Audio d'impatto. Look rétro
280 W max (140 W RMS)
Fino a 24 ore di riproduzione
IP67 resistente alla polvere/impermeabile
Sotto la forma iconica The Tube si nasconde un sistema stereo bidirezionale in grado di erogare una potenza massima di 280 W (140 W RMS) e offrire una scena sonora ampia e coinvolgente. Se la festa si sposta in un ambiente outdoor, puoi attivare la modalità Moving Sound per dare più potenza ai bassi e mantenere il suono ben nitido all'aria aperta.
Due driver da 5,25", tweeter dedicati e un crossover attivo lavorano insieme per separare con precisione gli alti e i bassi. I radiatori passivi gemelli rendono i bassi più profondi. Il risultato? Un audio stereo autentico dotato di una profondità potente e di dettagli nitidi e cristallini.
Il Bluetooth® 6.0 consente lo streaming senza fastidiose interruzioni del suono e permette di collegare The Tube a 2 dispositivi contemporaneamente. Puoi anche collegare un dispositivo esterno tramite la porta USB-C e ascoltare la musica in questo modo.
4.9
su 5
25
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
MarcoG
08/09/2026
Italia
Parte della promozione
Pesa tantissimo ma ha un audio perfetto
Quando arriva sul pacco c’è scritto 10Kg, di questi un paio sono di imballaggio ma il resto è il prodotto che non passa inosservato nè per volume nè per peso. Portatile si, nel senso che ha una batteria con 24 ore autonomia, una infinità, ma il peso c’è tutto. In confezione troviamo anche la tracolla che aiuta nel trasporto, il manuale che serve per capirci qualcosa, e il cavetto di ricarica utile per rimediale al 18% di batteria con cui arriva. L’audio è eccellente. Ho in casa casse di brand tip di gamma specializzati in audio e qui siamo decisamente all’altezza di grandi competitor. Mi aspettavo una cassa da festa, retrò ma modesta, qui c’è pienezza vera nell’audio. I bassi sono profondi sia al chiuso che all’aperto (ed è all’aperto che tipicamente vanno in difficolta questi prodotti e invece non lei). Il paradosso è che la uso al 30% del volume e il resto sta lì. È evidente che sia un prodotto per l’esterno, in grado di reggere ore di fila senza corrente. Molto belli i LED nelle parti laterali. Si vedono bene al buio, molto poco di giorno. Ne verrei apprezzati anche e frontali a ritmo di musica che invece non ci sono. Io l’ho usata per lo più in bluetooth con l’iPhone e devo dire che la qualità audio non risente, risulta stabile e qualitativa. Anche usarla con Apple come TuneIn, Spotify, YouTube Music va benissimo. Però quando arrivano telefonate o si guarda qualche social si interrompe automaticamente la riproduzione ed è una po’ noioso in caso di festa. Il display invece è la parte fatta peggio. È a colori, ma ha poca luminosità, anche al massimo; va guardato abbassandosi frontalmente per leggerlo bene con la luce del sole e non è touch. Stesso discorso per i tasti sopra: a parte l’accensione, gli altri sono tutti da decriptare. Ci si aspetterebbe un tasto fisico per far partire qualcosa ma non è così. Non si indovinano guardandoli, bisogna prendere il manuale e scoprire le sue funzioni con nomi nuovi che ho cercato su Google per capirci di più.Uno dei quattro tasti principali è dedicato ad Auracast, sistema che consente di sincronizzare l’audio di più casse, che con una casa sola non fa nulla, mentre la modalità Mouving Sound, che rinforza i bassi all’aperto è imboscata nell’app. Le priorità sembrano invertite. L’app di controllo fa quello che deve, ma l’interfaccia sembra di 10 anni fa. Il dettaglio che la riassume: il cursore del volume non ha i tasti più o meno, quindi per alzare di una tacca devi centrare uno slide con il dito. Andrebbe rifatta, non ritoccata. Sulla batteria del 24 ore dichiarate sono credibili, visto il volume a cui la cassa si usa davvero. La cosa che apprezzo di più è che sia sostituibile la batteria, ed il motivo per cui sotto ci sono le viti: in un mercato dove è quasi tutto incollato, è una scelta che vale un punto pieno. I difetti non mancano a volerli cercare, ma nessuno tocca ciò per cui è nata: il suono è perfetto. Questo mi ha lasciato a bocca aperta perché è all’altezza di altri top di gamma che costano tre volte. I 350€ che costa li vale tutti e la consiglio specialmente a chi ha ambienti all’aperto da coprire con un audio pieno.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS80B Altoparlante wireless
GiuseppinaB
03/09/2026
Italia
Parte della promozione
Audio straordinario
Connettività bluetooth, sistema stereo bidirezionale, riproduzione fino a 24 ore resistente all’acqua ,280w Max , stile retrò , modalità moving saund
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS80Y Altoparlante wireless
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS80Y Altoparlante wireless
FatimaB
27/08/2026
France
Parte della promozione
Super radio
Le design est vraiment très joli. L’autonomie est vraiment longue. La performance est super la portabilité et la stabilité sont nickel. Je recommande vraiment cette marque.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-08-26
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS80Y Enceinte sans fil
Date of Use 2026-08-26
Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il marchio denominativo e i loghi Auracast™ sono marchi di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
La certificazione IP67 indica che il trasduttore dell'altoparlante è a tenuta di polvere e può essere immerso fino a 30 minuti a una profondità massima di 1 m.