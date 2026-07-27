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Garanzia di 2 anni
Nuova
TAMS3YL/00
Audio straordinario. Stile rétro
Custodia di ricarica smart
Cancellazione adattiva del rumore
Fino a 42 ore di riproduzione
La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.
Più di una semplice custodia di ricarica: è intelligente e consente di gestire chiamate, riproduzione, cancellazione del rumore e Auracast™, oltre ad attivare la modalità Lo-Fi Sound. Può persino aiutarti a scattare foto attivando da remoto la fotocamera del dispositivo collegato. Le animazioni selezionabili in stile vinile, cassetta e amplificatore permettono inoltre di personalizzare il touch screen a colori da 1,47".
Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 10 ore di riproduzione con una ricarica completa e 32 ore extra dalla custodia smart (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 7 ore di riproduzione e 23 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere 3 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.
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