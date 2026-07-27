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Nuova

Moving SoundCuffie True wireless

TAMS3BK/00

Disponibile in

Black
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Yellow
Yellow
The Buds
Colori vivaci. Musica coinvolgente. Con il loro look deciso e il loro spirito spensierato, gli auricolari The Buds mantengono alta l'energia grazie a un suono caldo e dettagliato e a una pratica custodia smart rotonda da tenere sempre in tasca.
Vedi tutti i vantaggi

The Buds

  • Audio straordinario. Stile rétro

  • Custodia di ricarica smart

  • Cancellazione adattiva del rumore

  • Fino a 42 ore di riproduzione

Immergiti nella musica con la cancellazione adattiva del rumore

Immergiti nella musica con la cancellazione adattiva del rumore

La cancellazione adattativa del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare i rumori esterni, incluso il vento, in tempo reale. Per una maggiore reattività a ciò che succede intorno a te, la modalità di avviso consente di riattivare i suoni esterni. La funzione di percezione attiva migliora la ricezione delle voci esterne, consentendoti di conversare normalmente, senza dover rimuovere le cuffie.

Continua ad ascoltare con la custodia di ricarica smart rotonda

Continua ad ascoltare con la custodia di ricarica smart rotonda

Più di una semplice custodia di ricarica: è intelligente e consente di gestire chiamate, riproduzione, cancellazione del rumore e Auracast™, oltre ad attivare la modalità Lo-Fi Sound. Può persino aiutarti a scattare foto attivando da remoto la fotocamera del dispositivo collegato. Le animazioni selezionabili in stile vinile, cassetta e amplificatore permettono inoltre di personalizzare il touch screen a colori da 1,47".

Fino a 42 ore di autonomia

Fino a 42 ore di autonomia

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 10 ore di riproduzione con una ricarica completa e 32 ore extra dalla custodia smart (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 7 ore di riproduzione e 23 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere 3 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Specifiche tecniche

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