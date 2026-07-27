Fino a 42 ore di autonomia

Con la funzione di cancellazione del rumore disattivata, avrai a disposizione fino a 10 ore di riproduzione con una ricarica completa e 32 ore extra dalla custodia smart (mentre con la cancellazione del rumore attivata, avrai 7 ore di riproduzione e 23 ore extra dalla custodia). Se hai bisogno di una ricarica veloce, rimetti gli auricolari nella custodia per soli 15 minuti per ottenere 3 ore in più. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.