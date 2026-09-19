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Ringo Duo
Cuffie leggerissime con l'iconico design degli anni '80 e un audio moderno di grande impatto. Puoi indossarle in modalità wireless oppure usarle con il cavo; sono inoltre dotate di cuscinetti auricolari neri, gialli e arancioni per esaltare al massimo lo stile rétro.
Audio di grande impatto. Look rétro
Ascolto wireless o con cavo
Fino a 26 hours di riproduzione
Cavo USB-C incluso
Il look dice riavvolgi. L'audio dice adesso. Grazie ai driver da 40 mm con taratura personalizzata, queste cuffie on-ear offrono un audio caldo, con bassi corposi e voci nitide. Ascolta in modalità wireless oppure usa il cavo USB-C incluso per collegarle via cavo.
Le cuffie Ringo Duo pesano appena 80 g e l'archetto ultraleggero è facilmente regolabile per una vestibilità perfetta. Sono inclusi tre set di cuscinetti di ricambio in nero, giallo e arancione, così puoi abbinarli oppure no.
Con una ricarica completa, che richiede 2 ore tramite USB-C, ottieni fino a 26 ore di riproduzione. Se hai bisogno di una ricarica rapida, bastano 15 minuti per ottenere altre 6 ore di riproduzione.
Riconoscimenti
4.9
su 5
38
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
FrancescoF
19/09/2026
Italia
Parte della promozione
Cuffie retrò super performanti
Le Philips The Ringo Duo nel caratteristico colore giallo mi hanno lasciato piacevolmente sorpreso. Il primo elemento che colpisce è sicuramente il design: hanno un aspetto retrò ispirato agli anni 80, originale e molto riconoscibile, soprattutto nella versione gialla. Anche i cuscinetti intercambiabili nei colori nero, giallo e arancione sono un’idea che permette di personalizzarle facilmente. Dal punto di vista del comfort sono davvero leggere: pesano appena 80 grammi e, dopo averle indossate, quasi ci si dimentica di averle addosso. L’archetto è facilmente regolabile e il formato on-ear le rende pratiche anche per l’utilizzo quotidiano e per gli spostamenti. Il suolo è piacevole e ben equilibrato per questo tipo di cuffie. I driver da 40 mm restituiscono un audio caldo, con bassi abbastanza ricchi e voci nitide. Non sono cuffie pensate per chi cerca prestazioni da audiofilo, ma per ascoltare musica, podcast, video e telefonate offrono una qualità più che soddisfacente. Molto comoda anche la possibilità di utilizzarle sia via wireless che tramite cavo USB-C. La connessione Bluetooth 6.0 e la possibilità di collegarle contemporaneamente a due dispositivi sono caratteristiche particolarmente utili se, ad esempio, si passa frequentemente dallo smartphone al computer, come nel mio caso. Promossa anche la batteria: fino a 26 ore di riproduzione rappresentano un’autonomia super per diversi giorni di utilizzo normale, mentre con soli 15 minuti di ricarica si possono ottenere fino a 6 ore aggiuntive di ascolto. I comandi direttamente sulle cuffie rendono inoltre semplice gestire musica, volume e chiamate. Nel complesso, le Philips The Ringo Duo sono cuffie leggere, comode e soprattutto originali. Il loro punto di forza è sicuramente l’unione tra un design retrò molto particolare e caratteristiche moderne come Bluetooth 6.0, ricarica USB-C e lunga autonomia. Se si cerca un paio di cuffie on-ear pratiche e dal look diverso dal solito, sono sicuramente una scelta interessante.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1YL Cuffie wireless on-ear
MariaLarisaB
16/09/2026
Italia
Parte della promozione
Leggere, originali e lunga autonomia
Adoro questo salto nel passato! Il design “vintage” ha vinto insieme alla innovazione, suono di qualità, durata della produzione molto lunga, al di sopra le mie aspettative e la garanzia di un marchio prestigioso. Mi piacciono molto le mie nuove cuffie! Apprezzo molto la versatilità che offrono con un semplice cavo usb c in dotazione si collega allo smartphone sia per la ricarica che per la riproduzione audio ma ha anche il microfono incorporato. Sicuramente le proverò anche in ufficio per le prossime riunioni online!
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear
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FilomenaR
07/09/2026
Italia
Parte della promozione
, comode colorate 90 style e musica no stop
Grazie a influester che mi ha dato la possibilità di provare le cuffie Bluetooth Philips the Ringo duo. Appena ho aperto la confezione, mi sono innamorata del loro stile retró anni 80/90 ma con tutta la tecnologia di oggi. Nella confezione troviamo le spugnette intercambiabili in 3 colori :nero, arancio e giallo. Le mie preferite sono quelle nere perché si abbinano benissimo al cavo USB color verde Tiffany e al rosa del regolatore di altezza /dimensione delle cuffie. Mi piace tantissimo il loro peso piuma, leggere e non ingombranti, anche tenendole per ore non danno la sensazione di fastidio. Ma veniamo alla cosa più importante, il suono, ne sono rimasta davvero soddisfatta, è piacevole, limpido e ben definito, in più c'è la comodità del Bluetooth con i comandi direttamente sulle cuffie ti permette di gestire il volume ela riproduzione senza dover prendere continuamente il telefono. In alternativa si possono utilizzare con il cavo e si può anche rispondere alle chiamate audio. La batteria ha un grande punto a favore, sono ricaricabili durano 26 ore ebbene sì 26 ore con una carica completa e invece con una carica di soli 15 minuti per chi va di fretta durano 6 ore di riproduzione. Per me sono diventate le cuffie perfette io le utilizzo tutto il giorno in qualsiasi momento della giornata.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS1BK Cuffie wireless on-ear
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