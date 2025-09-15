Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.