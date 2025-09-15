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  • Sicure, divertenti e ideali da usare in viaggio
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4000 seriesCuffie wireless on-ear per bambini

TAK4200PK/00

4.8
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Disponibile in

Blu
Blu
Ottanio cristallizzato
Ottanio cristallizzato
Rosa
Rosa
Viola magenta
Viola magenta
Sicure, divertenti e ideali da usare in viaggio
Grazie ai LED colorati sui cuscinetti e alla divertente funzione di condivisione audio wireless, queste cuffie sono l'accessorio ideale per i bambini. Il volume è limitato per preservare la salute delle orecchie dei più piccoli e una speciale modalità viaggio consente ai bambini di ascoltare in sicurezza anche negli ambienti più rumorosi.
Vedi tutti i vantaggi

Sicure, divertenti e ideali da usare in viaggio

  • Cuffie wireless on-ear

  • Volume limitato a 85 dB

  • Spie LED. Condivisione audio.

  • Resistenti e pieghevoli

Sicurezza e divertimento garantiti. Volume limitato a casa e in viaggio*

Sicurezza e divertimento garantiti. Volume limitato a casa e in viaggio*

Appositamente progettate per la sicurezza delle orecchie dei più giovani, queste cuffie garantiscono un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'app Philips Headphones per impostare un limite di volume di 85 dB in modalità viaggio.

Comfort a misura di bambino e facili da usare

Comfort a misura di bambino e facili da usare

I grandi pulsanti di controllo rotondi sulla parte inferiore dei padiglioni auricolari facilitano l'utilizzo di queste cuffie da parte dei bambini, mentre i padiglioni più piccoli e i morbidi cuscinetti le rendono comode da indossare. La fascia imbottita si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire da che parte indossare le cuffie.

Design colorato con spie LED

Design colorato con spie LED

Le spie LED colorate sui padiglioni auricolari si abbinano perfettamente al design multicolore di queste cuffie per distinguerle nel modo giusto. Le spie LED possono essere impostate su colori diversi per permettere ai bambini di sfoggiare il loro stile unico.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image PBTAWARD127

Recensioni

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

15/09/2025

Italia

Italia

Ottime

Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

09/08/2025

Italia

Italia

ottime cuffie per bambini

Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

09/08/2025

Italia

Italia

Ottime cuffie

Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.

Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini

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Esclusioni di responsabilità

  1. Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.