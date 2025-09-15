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Garanzia di 2 anni
Disponibile in
Cuffie wireless on-ear
Volume limitato a 85 dB
Spie LED. Condivisione audio.
Resistenti e pieghevoli
Appositamente progettate per la sicurezza delle orecchie dei più giovani, queste cuffie garantiscono un volume limitato a 75 dB per l'ascolto a casa o durante lo studio. Per l'ascolto in ambienti più rumorosi fuori casa, i genitori possono utilizzare l'app Philips Headphones per impostare un limite di volume di 85 dB in modalità viaggio.
I grandi pulsanti di controllo rotondi sulla parte inferiore dei padiglioni auricolari facilitano l'utilizzo di queste cuffie da parte dei bambini, mentre i padiglioni più piccoli e i morbidi cuscinetti le rendono comode da indossare. La fascia imbottita si regola facilmente per una vestibilità perfetta e presenta dei puntini sul retro che aiutano i bambini a capire da che parte indossare le cuffie.
Le spie LED colorate sui padiglioni auricolari si abbinano perfettamente al design multicolore di queste cuffie per distinguerle nel modo giusto. Le spie LED possono essere impostate su colori diversi per permettere ai bambini di sfoggiare il loro stile unico.
Riconoscimenti
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
chanelly1
15/09/2025
Italia
Ottime
Eravamo alle ricerca di cuffie per bambini. Mio figlio si trova molto bene con queste cuffie, si collegano facilmente senza problemi al telefono o altri dispositivi. Il volume basso per i bambini è un’idea molto bella perchè consente di avere sempre un volume basso non nocivo per le orecchie. La durata della batteria è molto lunga e nonostante l’utilizzo quotidiano, le ricarica una volta ogni 4 giorni, inoltre la carica è veloce. Sicuramente ne acquisteremo delle altre per l’altro figlio che ne avrà bisogno per ascoltare gli audio mentre fa dei compiti interattivi. La qualità è molto buona e non possiamo che consigliarle a tutti i genitori e bambini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
ROSSELLA A.
09/08/2025
Italia
ottime cuffie per bambini
Ottime cuffie per bambini, il design è ineccepibile, i colori sono bellissimi. L'utilizzo in wireless è comodo soprattutto per non avere sempre il cavetto attaccato. La qualità del suono è eccezionale. Dopo l'utilizzo la bambina riferisce di non aver nessun fastidio, di conseguenza sono un prodotto comodo da indossare, questo dovuto alle conchiglie auricolari più piccole e alla loro imbottitura.le cuffie sono dotate anche di un microfono integrato. Possibilità di scaricare l'APP PHILIPS HEADPHONES con controllo parentale per impostare limiti di ascolto e passare da 75dB che sarebbe la modalità sicura a 85dB che sarebbe quella da viaggio. Consiglio queste cuffie.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
Sì, consiglio questo prodotto
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Andrei194
09/08/2025
Italia
Ottime cuffie
Queste cuffie sono di buona qualità. Facili da indossare e molto morbide. Peccato per l'assenza del cavo jack-in da 3.5, ma basta averne uno. Durata molto buona.
Questa revisione è stata effettuata per 4000 series TAK4200MP Cuffie wireless on-ear per bambini
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Volume limitato a 75 dB in modalità normale e a 85 dB in modalità viaggio, in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.