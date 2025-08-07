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Garanzia di 2 anni
Disponibile in
Cuffie on-ear cablate
Volume limitato a 85 dB
Condivisione audio personalizzabile
Resistenti e pieghevoli
Una porta integrata per la condivisione audio consente ai bambini di collegare più cuffie contemporaneamente per poter ascoltare insieme dallo stesso dispositivo. Basta collegare un cavo per cuffie standard da 3,5 mm alla porta di condivisione audio di queste cuffie, quindi collegare l'altra estremità del cavo alla porta del secondo paio di cuffie.
Realizzate con materiali resistenti e atossici, queste cuffie sono costruite per resistere all'uso quotidiano da parte dei bambini. Quando non vengono utilizzate, possono essere ripiegate per essere riposte facilmente in un cassetto. In alternativa, possono anche essere ripiegate in orizzontale e verso l'interno, per riporle in modo compatto in tasca o nello zaino.
Queste cuffie cablate si collegano ai dispositivi tramite USB-C, che le rende compatibili con la maggior parte dei laptop, telefoni e tablet. L'adattatore jack per cuffie USB-C rimovibile con cavo da 3,5 mm è incluso nella confezione.
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Kelly Ele
07/08/2025
Italia
Basiche ma accattivanti
Le cuffie sono molto basic, ma sono molto accattivanti per i bambini perche possono essere personalizzate a loro piacimento con il logo dei loro personaggi preferiti. Nella confezione sono già inclusi 2 dischetti pretagliati con l'immagine di una cane che surfa, e due dischetti vuoi da personalizzare a piacimento. Si può anche stampare un logo o un'immagine o un nome a misura del dischetto e ogni bambino può avere le proprie cuffie personalizzate. Il suono si sente bene, e i cuscinetti isolano abbastanza dall'ambiente esterno.
Pro
Comode e leggere
Contro
Avrei gradito trovare piu dischetti con disegni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Sì, consiglio questo prodotto
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Valentina88
01/08/2025
Italia
Ottima idea regalo
Bellissima idea regalo bambini queste cuffie colorate. Mio figlio ha apprezzato il design e i disegni. Io ho apprezzato il controllo dell'audio, ne troppo alto ne troppo basso. Molto comode data la forma ergonomica e morbide sulle orecchie. Bella anche l'idea dell'uso in condivisione.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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01/08/2025
Italia
Ottimo prodotto per bambini
Le cuffie PHILIPS TAK2000CT sono perfette per i bambini: leggere, comode e con un design pieghevole molto pratico da portare in giro. Il volume è limitato per proteggere l’udito e la qualità audio è sorprendentemente buona per questa fascia. Ottima scelta per l’uso quotidiano, a casa o in viaggio. Io le consiglio le ho acquistato per mio nipote.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 2000 series TAK2000CT Cuffie on-ear per bambini
Sì, consiglio questo prodotto
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Volume limitato a 85 dB in conformità agli standard EN 50332 per un ascolto sicuro.