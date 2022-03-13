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  • Senti la potenza dei bassi
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Fuori produzione

Cuffia wireless

TAH5205WT/00

2.4
| (29) Recensioni

Disponibile in

Black
Black
White
White
Senti la potenza dei bassi
Indossale sulle orecchie e senti che bassi! Queste cuffie wireless over ear sono dotate di un pulsante BASS boost per bassi più profondi con un semplice tocco. Fino a 29 ore di riproduzione, ricarica rapida e connessione Bluetooth estremamente stabile. Non ti sfuggirà neanche una nota.
Vedi tutti i vantaggi

Senti la potenza dei bassi

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Leggerezza

  • Compatte e pieghevoli

  • Fino a 29 ore di riproduzione

Potenti driver al neodimio da 40 mm. Pulsante BASS boost.

Potenti driver al neodimio da 40 mm. Pulsante BASS boost.

Queste cuffie over ear presentano potenti driver acustici al neodimio da 40 mm che offrono un suono nitido e bassi intensi. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost e sentirai subito la differenza.

29 ore di riproduzione. Ricarica USB-C.

29 ore di riproduzione. Ricarica USB-C.

Fino a 29 ore di riproduzione con una ricarica di 2 ore tramite USB-C. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti ti offrirà 4 ore aggiuntive di riproduzione. Connessione cablata disponibile grazie al cavo in linea rimovibile.

Fascia imbottita leggera e regolabile.

Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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2.4

su 5

29

Recensioni

13/03/2022

France

France

Ewcellent rapport qualité prix

J'ai commander 2 casques pour moi et ma mère sa fait 6 mois, et nous sommes très satisfait, selon moi il valent une cinquantaine d'euros plutôt que 20e.

Pro

Résistance puissance autonomie

Contro

Trop gros

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH5205BK Casque sans fil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH5205BK Casque sans fil

26/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Sound und mega bequem!

Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!

Pro

Lange Akkulaufzeit und Guter Klang

Contro

Keine aktive Geräuschunterdrückung

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Kabellose Kopfhörer

21/05/2024

Nederland

Nederland

Dipendente Philips

Compratore verificato

geweldige product en mooie ziet uit

[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.

Pro

handig & goed quality

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon

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Esclusioni di responsabilità

  1. La disponibilità di alcune funzioni può variare a seconda della compatibilità del telefono cellulare.

  2. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.