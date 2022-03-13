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Garanzia di 2 anni
TAH5205BK/00
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Leggerezza
Compatte e pieghevoli
Fino a 29 ore di riproduzione
Queste cuffie over ear presentano potenti driver acustici al neodimio da 40 mm che offrono un suono nitido e bassi intensi. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost e sentirai subito la differenza.
Fino a 29 ore di riproduzione con una ricarica di 2 ore tramite USB-C. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti ti offrirà 4 ore aggiuntive di riproduzione. Connessione cablata disponibile grazie al cavo in linea rimovibile.
Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.
2.4
su 5
29
Recensioni
Roronoa lucky
13/03/2022
France
Ewcellent rapport qualité prix
J'ai commander 2 casques pour moi et ma mère sa fait 6 mois, et nous sommes très satisfait, selon moi il valent une cinquantaine d'euros plutôt que 20e.
Pro
Résistance puissance autonomie
Contro
Trop gros
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH5205BK Casque sans fil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH5205BK Casque sans fil
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Pro
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Contro
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Kabellose Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
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Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Dipendente Philips
Compratore verificato
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Pro
handig & goed quality
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon
La disponibilità di alcune funzioni può variare a seconda della compatibilità del telefono cellulare.
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.