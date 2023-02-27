ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.
  • Musica dallo stile personale.

Fuori produzione

3000 seriesCuffie over ear

TAH4105WT/00

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu
Rosso
Rosso
White
White
Musica dallo stile personale.
Ti sentirai nel bel mezzo della pista da ballo. Queste cuffie sovrauricolari offrono audio nitido e bassi potenti. La fascia imbottita assicura il massimo comfort e il design dalle tonalità satinate ti consente di personalizzarle con stile.
Vedi tutti i vantaggi

Musica dallo stile personale.

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Fascia leggera

  • Compatte e pieghevoli

Audio perfetto e bassi potenti

Rivivi i tuoi momenti migliori sulla pista da ballo. I driver al neodimio da 32 mm offrono bassi potenti e un suono nitido. Il design con parte posterie chiusa assicura un isolamento audio ottimale per ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.

Fascia imbottita leggera e regolabile

Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.

Design pieghevole per riporle facilmente

Segui il ritmo dei bassi. I cuscinetti si piegano completamente e ruotano verso l'interno, per riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa. Basta piegarle per portarle con te.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

27/02/2023

Suisse

Suisse

Dipendente Philips

Compratore verificato

Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.

[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.

Pro

eifach, handlich

Contro

Keine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer

02/01/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ωραία ακουστικά

Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.

Pro

Ωραίος καθαρός ήχος.

Contro

-

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee