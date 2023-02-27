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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Fascia leggera
Compatte e pieghevoli
Rivivi i tuoi momenti migliori sulla pista da ballo. I driver al neodimio da 32 mm offrono bassi potenti e un suono nitido. Il design con parte posterie chiusa assicura un isolamento audio ottimale per ascoltare ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.
Disponibili in eleganti colorazioni satinate, queste cuffie over ear presentano una fascia imbottita così leggera che ti sembrerà di non indossarla. I cuscinetti morbidi sono chiaramente contrassegnati per l'orecchio sinistro/destro e possono essere inclinati per trovare la posizione migliore.
Segui il ritmo dei bassi. I cuscinetti si piegano completamente e ruotano verso l'interno, per riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa. Basta piegarle per portarle con te.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Dipendente Philips
Compratore verificato
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Pro
eifach, handlich
Contro
Keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Pro
Ωραίος καθαρός ήχος.
Contro
-
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής