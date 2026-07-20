Audio eccellente, comfort per le orecchie

Continua ad ascoltare la tua musica con queste cuffie on-ear, progettate per garantire anni di utilizzo prolungato e confortevole. Scopri un audio ricco con bassi profondi e ottieni fino a 70 ore di autonomia tra una ricarica e l'altra. Se necessario, puoi sostituire i cuscinetti e la batteria.