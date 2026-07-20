Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAH4000BK/00
Audio naturale. Bassi dinamici
Comodo design on-ear
Componenti sostituibili
Fino a 70 ore di riproduzione
I driver da 32 mm con sintonizzazione personalizzata e la funzione Dynamic Bass si combinano per offrire un audio eccellente con bassi pieni e ricchi anche a basso volume. Se stai guardando un film o giocando, puoi attivare la modalità a bassa latenza nella nostra app di supporto.
I morbidi padiglioni auricolari in pelle PU e la fascia regolabile offrono una vestibilità super confortevole. Per un isolamento acustico e un comfort ottimali, è possibile sostituire i cuscinetti auricolari in schiuma quando si consumano nel tempo. Inoltre, puoi sostituire la batteria ricaricabile agli ioni di litio delle cuffie al termine del suo ciclo di vita.
La compatibilità con i più recenti dispositivi Bluetooth® 6.0 ti consente di riprodurre in streaming senza fastidiose interruzioni dell'audio e di connetterti a due dispositivi contemporaneamente. Sono supportati anche Android Fast Pair e Microsoft Swift Pair.
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