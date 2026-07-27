Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAE1105PK/00
Driver da 8,6 mm per bassi intensi
Connettore placcato oro
Cuffie in ear sicure e comode
Controllo con telecomando in linea
Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver al neodimio da 8,6 mm e sono provviste di connettore placcato oro.
Il tubo acustico dal design ergonomico e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.
Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. L'ideale per i momenti in cui i bassi stanno per sprigionarsi e non vuoi perderti i momenti migliori.
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