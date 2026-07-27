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Cuffie in ear cablate

TAE1105PK/00

Disponibile in

Black
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Blu
Blu
Rosa
Rosa
White
White
La tua musica, nel colore che preferisci
Queste cuffie in ear cablate ti consentono di ascoltare la musica al meglio senza rinunciare al tuo stile. Offrono bassi potenti, un look vivace e una vestibilità confortevole. Hai bisogno di utilizzare l'assistente vocale del telefono? Basta premere il telecomando in linea.
Vedi tutti i vantaggi

La tua musica, nel colore che preferisci

  • Driver da 8,6 mm per bassi intensi

  • Connettore placcato oro

  • Cuffie in ear sicure e comode

  • Controllo con telecomando in linea

Bassi potenti. Audio nitido

Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver al neodimio da 8,6 mm e sono provviste di connettore placcato oro.

Potenzia la tua musica con il massimo comfort

Il tubo acustico dal design ergonomico e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.

Telecomando in linea. Passa dalle playlist alle chiamate

Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. L'ideale per i momenti in cui i bassi stanno per sprigionarsi e non vuoi perderti i momenti migliori.

Specifiche tecniche

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