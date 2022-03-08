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Cuffie in ear cablate

TAE1105BL/00

2
| (1) Recensione

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu
Rosa
Rosa
White
White
La tua musica, nel colore che preferisci
Queste cuffie in ear cablate ti consentono di ascoltare la musica al meglio senza rinunciare al tuo stile. Offrono bassi potenti, un look vivace e una vestibilità confortevole. Hai bisogno di utilizzare l'assistente vocale del telefono? Basta premere il telecomando in linea.
Vedi tutti i vantaggi

La tua musica, nel colore che preferisci

  • Driver da 8,6 mm per bassi intensi

  • Connettore placcato oro

  • Cuffie in ear sicure e comode

  • Controllo con telecomando in linea

Bassi potenti. Audio nitido

Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver al neodimio da 8,6 mm e sono provviste di connettore placcato oro.

Potenzia la tua musica con il massimo comfort

Il tubo acustico dal design ergonomico e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.

Telecomando in linea. Passa dalle playlist alle chiamate

Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. L'ideale per i momenti in cui i bassi stanno per sprigionarsi e non vuoi perderti i momenti migliori.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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2.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Questa revisione è stata effettuata per TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Questa revisione è stata effettuata per TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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