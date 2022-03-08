Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
TAE1105BL/00
Driver da 8,6 mm per bassi intensi
Connettore placcato oro
Cuffie in ear sicure e comode
Controllo con telecomando in linea
Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver al neodimio da 8,6 mm e sono provviste di connettore placcato oro.
Il tubo acustico dal design ergonomico e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.
Rispondi a una chiamata e metti in pausa la tua playlist senza toccare lo smartphone. L'ideale per i momenti in cui i bassi stanno per sprigionarsi e non vuoi perderti i momenti migliori.
2.0
su 5
1
Recensione
Jsp0102
08/03/2022
France
Tiens à peu près 3 mois
Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup
Questa revisione è stata effettuata per TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires
Questa revisione è stata effettuata per TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires