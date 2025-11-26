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Garanzia di 2 anni
Lame NanoTech Dual Precision
Sistema di sospensioni accurato
Motore digitale top-spin
Eccezionale rivestimento SkinGlide
Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame NanoTech Dual Precision radono in profondità con estrema precisione. Rinforzate con nanoparticelle, le 72 lame auto-affilanti sono dotate di bordi affilati ed extra resistenti per garantire una lunga durata e una rasatura sempre perfetta.
Per evitare strappi e fastidi, il rasoio Philips S9000 Prestige dispone di un sistema di sospensione ad alta precisione che garantisce la posizione perfetta della lama per la massima precisione di taglio.
Massima rotazione per la massima efficienza, il motore digitale più avanzato di Philips garantisce una rasatura precisa, indipendentemente dal contorno del viso o dalla densità dei peli.
4.5
su 5
2775
Recensioni
90%
di utenti consiglia questo prodotto
Arm57
26/11/2025
Italia
Compratore verificato
Precisione, affidabilità, tecnologia
Comfort, rasatura profonda anche dopo 2 giorni, tecnologia intelligente, impermeabilità, lunga autonomia: veramente un grandissimo prodotto!!!
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
BENALTRE
22/10/2025
Italia
Compratore verificato
RASATURA PEFETTA!
OTTIMO PRODOTTO, PROBABILMENTE GIA' SUPERATO CON UNO CON RICARICA PIU' RAPIDA, MA SE NON SI HA FRETTA 3 H. PASSANO VELOCI. OTTIMI ANCHE GLI ACCESSORI PER PELI DEL NASO E ORECCHIE E IL TAGLIO DELLA BARBA )UTILE PER ME CHE PORTO SOLO IL PIZZO).
Pro
Rasatura perfetta, lavaggio post rasatura
Contro
al momento nessuna
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Mitta65
27/08/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio
Intanto il brand Philips come rasoio lo utilizzo da sempre……. In particolare questo rasoio è eccezionale per qualità di taglio, praticità d’uso, silenziosità, durata batteria e linea ergonometrica
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
756 valutazioni di 7 barbieri su 108 consumatori in Germania