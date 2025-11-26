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Fuori produzione

Shaver S9000 PrestigeRasoio elettrico Wet & Dry, Serie 9000

SP9820/12

4.5
| (130) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Rasatura profonda e incredibilmente delicata
Prova una rasatura perfetta e incredibilmente precisa, anche sulla barba di 7 giorni, con Philips S9000 Prestige. Dotato di tecnologia SkinIQ, il rasoio rileva i peli e si adatta a te per offrirti l'esperienza di rasatura che hai sempre desiderato.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

con tecnologia SkinIQ

Rasatura profonda e incredibilmente delicata

  • Lame NanoTech Dual Precision

  • Sistema di sospensioni accurato

  • Motore digitale top-spin

  • Eccezionale rivestimento SkinGlide

Lame ultra resistenti e autoaffilanti per la massima precisione

Lame ultra resistenti e autoaffilanti per la massima precisione

Con fino a 150.000 operazioni di taglio al minuto, le lame NanoTech Dual Precision radono in profondità con estrema precisione. Rinforzate con nanoparticelle, le 72 lame auto-affilanti sono dotate di bordi affilati ed extra resistenti per garantire una lunga durata e una rasatura sempre perfetta.

Posizione perfetta della lama per la massima precisione

Posizione perfetta della lama per la massima precisione

Per evitare strappi e fastidi, il rasoio Philips S9000 Prestige dispone di un sistema di sospensione ad alta precisione che garantisce la posizione perfetta della lama per la massima precisione di taglio.

Efficienza della rasatura ad alta velocità

Efficienza della rasatura ad alta velocità

Massima rotazione per la massima efficienza, il motore digitale più avanzato di Philips garantisce una rasatura precisa, indipendentemente dal contorno del viso o dalla densità dei peli.

Specifiche tecniche

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4.5

su 5

130

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

26/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Precisione, affidabilità, tecnologia

Comfort, rasatura profonda anche dopo 2 giorni, tecnologia intelligente, impermeabilità, lunga autonomia: veramente un grandissimo prodotto!!!

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

22/10/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

RASATURA PEFETTA!

OTTIMO PRODOTTO, PROBABILMENTE GIA' SUPERATO CON UNO CON RICARICA PIU' RAPIDA, MA SE NON SI HA FRETTA 3 H. PASSANO VELOCI. OTTIMI ANCHE GLI ACCESSORI PER PELI DEL NASO E ORECCHIE E IL TAGLIO DELLA BARBA )UTILE PER ME CHE PORTO SOLO IL PIZZO).

Pro

Rasatura perfetta, lavaggio post rasatura

Contro

al momento nessuna

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

27/08/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rasoio

Intanto il brand Philips come rasoio lo utilizzo da sempre……. In particolare questo rasoio è eccezionale per qualità di taglio, praticità d’uso, silenziosità, durata batteria e linea ergonometrica

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SP9840/31 Rasoio elettrico Wet & Dry con SkinIQ

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 