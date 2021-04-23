ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+
  • Sentili. BASS+

Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHL3075RD/00

4.2
| (6) Recensioni | 80% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu
Rosso
Rosso
White
White
Sentili. BASS+
Le cuffie Philips BASS+ garantiscono bassi potenti nella tua musica. I bassi sono forti e intensi ma il design è sottile e compatto: queste cuffie sono perfette per chi cerca più bassi ma non vuole trasportare un peso eccessivo.
Vedi tutti i vantaggi

Sentili. BASS+

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Morbidi cuscinetti

  • Ripiegabili in orizzontale

Driver degli altoparlanti da 32 mm

Driver degli altoparlanti da 32 mm

Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.

Progettate per il massimo comfort

Progettate per il massimo comfort

Progettate per il massimo comfort, le cuffie BASS+ sono dotate di auricolari girevoli e fascia regolabile per adattarsi perfettamente alla tua testa.

Bassi forti e potenti che senti davvero

Bassi forti e potenti che senti davvero

Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultra basse per creare la sonorità esclusiva BASS+.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

6

Recensioni

80%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

23/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Nice sounds very good with smooth nice bass

sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it

Questa revisione è stata effettuata per SHL3075WT Headphones with mic

Questa revisione è stata effettuata per SHL3075WT Headphones with mic

28/05/2019

France

France

trés bon son + (basse) bonne immersion

philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3075BL Casque avec Micro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3075BL Casque avec Micro

16/04/2020

España

España

Auriculares con bass

Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.

Pro

Calidad de sonido incluso en 8d

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3075WT Auriculares con micrófono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3075WT Auriculares con micrófono

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee