Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Over ear
Morbidi cuscinetti
Ripiegabili in orizzontale
Le cuffie BASS+ sono dotate di driver degli altoparlanti da 32 mm, che producono bassi intensi e potenti.
Progettate per il massimo comfort, le cuffie BASS+ sono dotate di auricolari girevoli e fascia regolabile per adattarsi perfettamente alla tua testa.
Questi bassi potenti ti fanno davvero sentire il ritmo. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultra basse per creare la sonorità esclusiva BASS+.
4.2
su 5
6
Recensioni
80%
di utenti consiglia questo prodotto
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Questa revisione è stata effettuata per SHL3075WT Headphones with mic
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leyab
28/05/2019
France
trés bon son + (basse) bonne immersion
philips toujour la bon produit je suis philips depuit plus de 30 ans toujour satisfait barre son casque chaine hifi télé rien a dire
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3075BL Casque avec Micro
Sì, consiglio questo prodotto
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JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Pro
Calidad de sonido incluso en 8d
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3075WT Auriculares con micrófono
Sì, consiglio questo prodotto
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