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Fuori produzione
SHL3060PP/00
Bassi chiari e potenti
Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
L'acustica avvolgente offre un isolamento ottimale e blocca il rumore ambientale
Ideate per offrire il meglio in viaggio, queste cuffie in stile console DJ possono essere ripiegate per essere portate con sé e per riporle facilmente.
3.8
su 5
4
Recensioni
Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones
ancio
26/05/2016
Italia
Compratore verificato
comode e leggere
Hanno un bel design, sono leggere e la musica si sente molto bene
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BL Cuffie
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BL Cuffie
Cali
12/07/2015
Italia
Rapporto Qualità/Prezzo Buono
Cuffie dal suono pulito pochi bassi, l'archetto/cerchietto stringe poco.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
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