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Fuori produzione
Bassi chiari e potenti
Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.
Driver da 32 mm, chiuse sul retro
Design avvolgente sull'orecchio
Driver ad elevata potenza da 32 mm per un audio nitido, ricco di dettagli e naturale.
4.2
su 5
12
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Alex29
03/10/2017
Italia
Cuffie eccellenti!
Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones
Domiboggy
12/09/2015
United Kingdom
Amazing!!
This product surprised me a lot! I bought the headphones because I needed some new cheap ones and I found these. I was expecting an aright set of headphones, but when I tried them on, it was like I was wearing a set of £100 headphones. They cancel out noise extremely well, even though they aren't suppose to be. A product well bought!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060WT Headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060WT Headphones
cafeTière3
04/08/2017
France
très bien
La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Casque
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Casque