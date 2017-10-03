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Fuori produzione

Cuffie

SHL3060RD/00

4.2

| (12) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Blu
Blu
Rosso
Rosso

Bassi chiari e potenti

Queste cuffie stile DJ offrono audio e bassi potenti. Grazie al design con cuscinetti girevoli imbottiti per un comfort prolungato, potrai usufruire di un'esperienza di ascolto perfetta ovunque.

Vedi tutti i vantaggi

In stile console DJ

Bassi chiari e potenti

  • Driver da 32 mm, chiuse sul retro

  • Design avvolgente sull'orecchio

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Cavo da 1,2 m per la massima libertà d'ascolto

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver dell'altoparlante da 32 mm per un audio potente e dinamico

Driver ad elevata potenza da 32 mm per un audio nitido, ricco di dettagli e naturale.

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa

Gli auricolari e la fascia regolabili si adattano alla tua testa

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

12

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

1

03/10/2017

Italia

Italia

Cuffie eccellenti!

Cuffie eccellenti!Leggere,comode,resistenti,eleganti!Sono veramente soddisfatto!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Headphones

12/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Amazing!!

This product surprised me a lot! I bought the headphones because I needed some new cheap ones and I found these. I was expecting an aright set of headphones, but when I tried them on, it was like I was wearing a set of £100 headphones. They cancel out noise extremely well, even though they aren't suppose to be. A product well bought!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060WT Headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060WT Headphones

04/08/2017

France

France

très bien

La qualité et surtout le " Son " Philips, très satisfait du produit, très bien conçu, finition parfaite, un produit bien "pensé ".

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Casque

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHL3060BK Casque

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee