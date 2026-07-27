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Cuffie per bambini

SHK2000PK/00

Disponibile in

Blu
Blu
Rosa porpora
Rosa porpora
Le migliori amiche dei bambini
Le cuffie ideali per avviare i piccoli appassionati di musica al mondo del suono di qualità. I bassi precisi e il design allegro sono stati progettati per i più giovani, mentre i materiali robusti possono fronteggiare qualsiasi situazione. Il volume massimo limitato a 85 dB esclude ogni rischio dal divertimento della musica.
Vedi tutti i vantaggi

Fatte su misura per i bambini, con limitazione del volume massimo

Le migliori amiche dei bambini

  • Driver da 30 mm, chiuse sul retro

  • Over ear

  • Rosa e viola

  • Volume limitato a &lt;85 dB

La fascia, ergonomica e regolabile, si adatta alla crescita del bambino

La fascia, ergonomica e regolabile, si adatta alla crescita del bambino

La fascia, essenziale ed ergonomica, è completamente regolabile e si adatta alla crescita di ogni bambino.

Driver degli altoparlanti al neodimio da 32 mm per un audio perfettamente bilanciato

Driver degli altoparlanti al neodimio da 32 mm per un audio perfettamente bilanciato

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Design senza viti, resistente, per una maggiore durata.

Design senza viti, resistente, per una maggiore durata.

Il design senza viti resistente consente di agganciare e sganciare agevolmente i componenti delle cuffie.

Specifiche tecniche

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