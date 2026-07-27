Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
SHK2000PK/00
Disponibile in
Driver da 30 mm, chiuse sul retro
Over ear
Rosa e viola
Volume limitato a <85 dB
La fascia, essenziale ed ergonomica, è completamente regolabile e si adatta alla crescita di ogni bambino.
Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.
Il design senza viti resistente consente di agganciare e sganciare agevolmente i componenti delle cuffie.
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