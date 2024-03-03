ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Cuffie con auricolari interni

Fuori produzione

Supporto

Cuffie con auricolari interni

SHE3010WT/00

Cuffie con auricolari interni

Fuori produzione

Disponibile in

Black
Black
Rosso
Rosso
White
White

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Per iOS e Android

App Philips Headphones

L'app Philips Headphones ti consente di sfruttare appieno le potenzialità delle cuffie. Numerose funzionalità a disposizione, per la migliore esperienza audio con il dispositivo mobile.

Scansiona il codice QR per scaricare l’app
App Philips Headphones

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 284.5 kB
  • 3 March 2024

Domande frequenti

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti