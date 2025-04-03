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Fuori produzione

Cuffie con auricolari interni

SHE3010WT/00

5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Rosso
Rosso
White
White
Extra Bass
Le cuffie Philips SHE3010 con cuscinetti dalla struttura morbida offrono una vestibilità comoda e ottimale. Disponibili in colori vivaci e accattivanti da abbinare al tuo stile.
Vedi tutti i vantaggi

Struttura morbida per una vestibilità ottimale

Extra Bass

  • Driver da 14,8 mm, apertura posteriore

  • Cuscinetto

Design Flexi-Grip per la massima durata

Una parte morbida e flessibile protegge il cavo da eventuali danni causati dal continuo piegamento.

I magneti al neodimio migliorano le prestazioni e la sensibilità dei bassi

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità generale superiore.

La struttura morbida assicura una vestibilità perfetta

Il corpo delle cuffie in gomma trasparente si adatta alla perfezione alla forma dell'orecchio per un ascolto confortevole.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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5.0

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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03/04/2025

Deutschland

Deutschland

Beste kopfhörer aller Zeiten!

Dies sind die besten kopfhörer ALLER ZEITEN! Ich nutze nur noch diese seit über 10 Jahren. Bitte wieder verkaufen auch in mehr Farben wie bspw. Rosa. Der Klang ist hervorragend! Und das aller wichtigste,...die Form. Alle anderen sind mir ständig aus den Ohren gefallen. Und ich hab so ziemlich jede Form durchprobiert. NUR diese passen perfekt in mein Ohr. Ohne zu drücken und das nach stunden, ohne rauszufallen, ohne irgendwie zu stören. Sie sind einfach rundum perfekt! Ich hab eine große Bitte an philips.... bitte macht von dieser form auch kabellose kopfhörer. BITTE! Alle anderen fallen eben raus, diese nicht. 😭🩷 Gibt bestimmt noch viele andere da draußen, mit kleinen Ohren....

Pro

Passt ins Ohr. Fallen nicht raus. Drücken nicht, auch nach mehreren Stunden nicht.

Contro

Keine

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Questa revisione è stata effettuata per SHE3010WT Earbuds

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21/10/2019

Nederland

Nederland

Beste oordopjes die ik ooit heb gehad!!

Beste oordopjes die ooit heb gehad. Zitten fijn in je oor, vallen er niet uit (tijdens het sporten) door rubbertje, geluid is supergoed en het wat ik fijn vind is dat ze plat zijn. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld dat ze nergens meer te krijgen zijn. Had ik dit geweten dan had ik een voorraad aangelegd. Oordopjes die ik nu gebruik (ander merk) storen tijdens het muziek luisteren en zijn stukken minder fijn dan deze Philips oordopjes. Hoop dat ze nog weer terug komen, maar ik betwijfel het :(

Pro

geluid is goed, blijven goed zitten in je oor ook tijdens het sporten, plat, prijs-kwaliteit is goed, Links en Rechts oordop

Contro

Niet meer verkrijgbaar :(

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Questa revisione è stata effettuata per SHE3010BK Hoofdtelefoon met oordopjes

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03/03/2019

Deutschland

Deutschland

Vergleichbares wird noch gesucht

Ich benutze diese Kopfhörer seit 2016 und bin seitdem sehr zufrieden. Für den Preis sind sie über durchschnittlich gut. Der extra Bass ist angenehm (nicht zu viel) und die Kopfhörer bringen auch kein Rauschen bei einer künstlichen Erhöhung der Lautstärke. Für mich war auch sehr wichtig, dass es keine Kopfhörer sind die sich "festsaugen", ich persönlich bekomme immer Kopfschmerzen davon. Seit diese nicht mehr hergestellt werden, suche ich vergeblich einen Ersatz. Woraus sich auch der einzige Nachteil ableiten lässt: sie sind anfällig für Kabelbruch. Ich brauche nach maximal 1 1/2 Jahren ein neues Paar.

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Questa revisione è stata effettuata per SHE3010BK Earbuds

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