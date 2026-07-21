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SHC8565/00
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Perché dovrei ricaricare le batterie per 16 ore per la prima volta di utilizzo?
Perché la durata delle batterie nuove è inferiore a quella massima dopo la prima ricarica?
Quando si spegne la spia VERDE di ricarica sulle mie cuffie Philips?
La spia di alimentazione non si accende quando le cuffie Philips sono collegate alla corrente.
Perché il campo di copertura delle cuffie Philips è inferiore a quello indicato?
Le mie batterie ricaricabili Philips durano poco.