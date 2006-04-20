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Fuori produzione

Cuffia HiFi wireless

SHC8565/00

Il massimo dell'innovazione nell'esperienza Hi-Fi senza fili.

Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio Hi-Fi con funzione di sintonizzazione automatica e di ottimizzazione del suono, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.

Vedi tutti i vantaggi

Ottimizzazione bassi e alti

Il massimo dell'innovazione nell'esperienza Hi-Fi senza fili.

Morbidi cuscinetti per orecchie e fascia per il comfort durante l'uso

Morbidi cuscinetti per orecchie e fascia per il comfort durante l'uso

I materiali morbidi e resistenti utilizzati per le cuffiette delle orecchie e della fascia di queste cuffie garantiscono un uso confortevole e prolungato.

La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.

Aumento degli alti in base alle preferenze personali

Un comando di facile utilizzo sulle cuffie consente di aumentare le prestazioni degli alti con un solo tocco.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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