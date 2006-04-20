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Fuori produzione
SHC8565/00
Il massimo dell'innovazione nell'esperienza Hi-Fi senza fili.
Ascolta la tua musica muovendoti liberamente. Provviste di capacità di riproduzione audio Hi-Fi con funzione di sintonizzazione automatica e di ottimizzazione del suono, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.
I materiali morbidi e resistenti utilizzati per le cuffiette delle orecchie e della fascia di queste cuffie garantiscono un uso confortevole e prolungato.
La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.
Un comando di facile utilizzo sulle cuffie consente di aumentare le prestazioni degli alti con un solo tocco.
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