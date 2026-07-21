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Perché dovrei ricaricare le batterie per 16 ore per la prima volta di utilizzo?
Le mie batterie ricaricabili Philips durano poco.
Le cuffie Philips si spegnono o l'audio si interrompe a intermittenza.
Durante la riproduzione di musica sul sistema di cuffie Philips viene emesso un rumore.
Sento delle interferenze dalle mie cuffie Philips.