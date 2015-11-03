ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Immagine principale

Fuori produzione

Cuffie Hi-Fi wireless

SHC8535/10

4

| (55) Recensioni

Libertà wireless e audio nitido

Ascolta la tua musica in tutta libertà a casa tua. Grazie alla riproduzione audio Hi-Fi, le cuffie stereo Philips SHC8535/10 rappresentano il non plus ultra per il comfort personale.

Vedi tutti i vantaggi

Libertà wireless e audio nitido

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

  • Morbidi cuscinetti

Comoda sintonizzazione automatica per una ricezione ottimale

Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Morbidi cuscinetti auricolari ergonomici per la massima comodità

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

55

Recensioni

03/11/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime cuffie wireless

Dopo diversi giorni di utilizzo devo dire che le cuffie funzionano perfettamente. Premetto che le uso per l'ascolto dei film, ma sicuramente buone anche per la musica. Ottimo isolamento dall'esterno, ottima qualità del suono, nessun fruscio di sottofondo, buona la durata della batteria non ho idea di quanto dura perchè dopo ogni utilizzo la ripongo nella base di ricarica senza alcuna difficoltà nel trovare la posizione dei contatti. Unico neo del tutto insignificante che all'accensione (non sempre) bisogna premere il pulsante di ricerca base.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones

31/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Really good stuff, awesome sound

I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good comfortable headphones

It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee