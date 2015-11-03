Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHC8535/10
Libertà wireless e audio nitido
Ascolta la tua musica in tutta libertà a casa tua. Grazie alla riproduzione audio Hi-Fi, le cuffie stereo Philips SHC8535/10 rappresentano il non plus ultra per il comfort personale.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
Morbidi cuscinetti
Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.
4.0
su 5
55
Recensioni
Max07
03/11/2015
Italia
Compratore verificato
Ottime cuffie wireless
Dopo diversi giorni di utilizzo devo dire che le cuffie funzionano perfettamente. Premetto che le uso per l'ascolto dei film, ma sicuramente buone anche per la musica. Ottimo isolamento dall'esterno, ottima qualità del suono, nessun fruscio di sottofondo, buona la durata della batteria non ho idea di quanto dura perchè dopo ogni utilizzo la ripongo nella base di ricarica senza alcuna difficoltà nel trovare la posizione dei contatti. Unico neo del tutto insignificante che all'accensione (non sempre) bisogna premere il pulsante di ricerca base.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones
boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Swanny
24/07/2012
United Kingdom
Good comfortable headphones
It does what it says on the cans :-), a good all round wire free set of head phones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SHC8535 Wireless hi-fi headphones