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Philips Avent Premium EasyPappa 4 in 1
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SCF883/01
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Istruzioni d'uso
Guida rapida
Tutti (14)
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Procedura (1)
Parti e accessori (1)
Posso utilizzare EasyPappa per riscaldare o scongelare?
Philips EasyPappa è costruito senza BPA?
Qual è il tempo di cottura max di Philips EasyPappa?
Qual è la capacità massima del recipiente?
Posso lavare in lavastoviglie Philips EasyPappa?
PremiumFrullatore con vaporiera 4 in 1 ricondizionato
AventCaraffa EasyPappa
AventSpatola
AventSetaccio della vaporiera
Fuoriuscita di ingredienti dal recipiente durante la miscelazione
All'interno del recipiente di EasyPappa Philips Avent rimangono residui di cibo
Il coperchio del recipiente di EasyPappa Philips Avent perde
EasyPappa Philips Avent non fa vapore (correttamente)
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