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Philips Avent PremiumEasyPappa 4 in 1

SCF883/01

4.6
| (68) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Cuoci a vapore, frulla, scongela e riscalda
Siamo consapevoli che gli alimenti sani sono fondamentali per lo sviluppo corretto del tuo bimbo. Il robot per pappe Philips Avent ti aiuta a preparare con facilità pasti gustosi fatti in casa specifici per le esigenze di svezzamento del tuo bimbo.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Premium EasyPappa 4 in 1

Premium
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Prepara tanti pasti nutrienti per il tuo bimbo

Cuoci a vapore, frulla, scongela e riscalda

  • Cottura a vapore sana

  • Cuoci e frulla in un unico recipiente

  • Per scongelare e riscaldare facilmente; facile da usare e pulire

  • Facile da usare e pulire

  • Consigli e ricette per lo svezzamento

Esclusivo sistema di cottura a vapore per preservare le sostanze nutritive

Esclusivo sistema di cottura a vapore per preservare le sostanze nutritive

La cottura a vapore è un metodo sano per cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi di cottura vengono mantenuti per la frullatura.

Cuoci e frulla, tutto in un pratico contenitore

Cuoci e frulla, tutto in un pratico contenitore

Avrai a disposizione tutto il necessario per preparare pappe nutrienti in un unico recipiente. Una volta che gli ingredienti sono cotti al vapore, tutto quello che devi fare è sollevare il recipiente, capovolgerlo e bloccarlo in posizione, in modo da frullare il contenuto fino alla consistenza desiderata.

Dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento

Dalle pappe omogeneizzate a quelle più consistenti, per ogni fase dello svezzamento

Da frutta e verdura finemente frullate a mix di vari ingredienti come carne, pesce e legumi, fino a zuppe più dense: il nostro EasyPappa 4-in-1 ti affianca in ogni fase dello svezzamento.

Specifiche tecniche

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Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

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Recensioni

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4.6

su 5

68

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

2

08/09/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto!

Facile da usare, pratico e veloce. Lo posso solo consigliare!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

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15/08/2024

Italia

Italia

Ottimo strumento

Lo consiglio, omogeneizza molto bene. Lo uso sempre per preparare le pappe e per frullare la frutta.

Pro

Facile da usare

Contro

Bisogna tenere premuto il tasto per frullare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1

Sì, consiglio questo prodotto

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03/10/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo prodotto!!!!

Lo uso per mia madre che è diventata disfagica a seguito di un ictus. Omogenizza alla perfezione tanto che sono riuscita ad omogenizzare lasagne e polpettone...grazie per il lavoro che fate!!!

Pro

omogenizza alla perfezione

Contro

sebbene lo usi da pochi mesi ho gia dovuto sostituire la guarnizione ..era lenta e mi è cduta nel boccale durante l uso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove