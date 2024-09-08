Ho ricevuto questo prodotto come parte di un test , ma il produttore non ha influenzato la mia opinione , in quanto è il miglior prodotto in assoluto per la preparazione del cibo per neonati che io abbia provato. Ho apprezzato maggiormente la praticità , in quanto dopo aver lavato gli ortaggi , basta inserirli nella caraffa , posizionare il timer (15/20 min) ed attendere che siano pronti, dopo , capovolgendo la stessa, basta premere il tasto per frullare ed in pochi secondi è pronta una pappa succulenta. Ho detto addio agli omogenizzati in quanto , il prodotto cuoce anche la carne . Ovviamente si può utilizzare anche per preparare delle ottime e salutari passate di verdure per i grandi , perché piacciono a tutti. Si possono preparare moltissime pietanze ed incluso vi é anche un ricettario. Inoltre , scongela e riscalda la pappa. La caraffa è abbastanza ampia ed incluso vi è anche un contenitore per la conservazione dei cibi. Anche pulirlo è semplicissimo. Ma per i più pigri è possibile mettere alcuni parti in lavastoviglie , mentre la parte del serbatoio (dove si trova il motore) va pulita con un panno , ed il serbatoio con acqua ed aceto. Comunque è tutto illustrato nel libretto di istruzioni, come sempre in modo dettagliato. L utilizzo é così semplice che mio figlio potrebbe cuocersi la pappa da solo! Consiglio il prodotto in quanto , dopo averlo provato , diventa davvero indispensabile !