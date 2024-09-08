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EasyPappa 4 in 1
197,99 €
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Frullatore con vaporiera 4 in 1 ricondizionato
176,99 €
197,99 €
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Cottura a vapore sana
Cuoci e frulla in un unico recipiente
Per scongelare e riscaldare facilmente; facile da usare e pulire
Facile da usare e pulire
Consigli e ricette per lo svezzamento
La cottura a vapore è un metodo sano per cuocere i cibi. La nostra tecnologia di cottura permette la circolazione del vapore dal basso verso l'alto, consentendo a tutti gli ingredienti di cuocersi in modo uniforme, ma senza bollirli. In questo modo, la bontà, la consistenza e i liquidi di cottura vengono mantenuti per la frullatura.
Avrai a disposizione tutto il necessario per preparare pappe nutrienti in un unico recipiente. Una volta che gli ingredienti sono cotti al vapore, tutto quello che devi fare è sollevare il recipiente, capovolgerlo e bloccarlo in posizione, in modo da frullare il contenuto fino alla consistenza desiderata.
Da frutta e verdura finemente frullate a mix di vari ingredienti come carne, pesce e legumi, fino a zuppe più dense: il nostro EasyPappa 4-in-1 ti affianca in ogni fase dello svezzamento.
4.6
su 5
68
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Laidy85
08/09/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto!
Facile da usare, pratico e veloce. Lo posso solo consigliare!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1
Giorgia 85
15/08/2024
Italia
Ottimo strumento
Lo consiglio, omogeneizza molto bene. Lo uso sempre per preparare le pappe e per frullare la frutta.
Pro
Facile da usare
Contro
Bisogna tenere premuto il tasto per frullare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1
Pangolina
03/10/2022
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto!!!!
Lo uso per mia madre che è diventata disfagica a seguito di un ictus. Omogenizza alla perfezione tanto che sono riuscita ad omogenizzare lasagne e polpettone...grazie per il lavoro che fate!!!
Pro
omogenizza alla perfezione
Contro
sebbene lo usi da pochi mesi ho gia dovuto sostituire la guarnizione ..era lenta e mi è cduta nel boccale durante l uso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Premium SCF883/01 EasyPappa 4 in 1
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove