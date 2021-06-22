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Garanzia di 2 anni
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF430/10
SCF430/13
SCF391/11
SCF396/11
SCF397/11
Set
I vasetti per la conservazione Philips Avent hanno un coperchio a prova di perdite per una conservazione e un trasporto sicuri.
Per registrare facilmente la data e il contenuto.
Per un frigo e un freezer organizzati.
4.9
su 5
16
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Giaila90
22/06/2021
Italia
Parte della promozione
Comodi, pratici, furbi
Questo vasetti sono davvero comodi, le dimensioni sono perfette per essere riposti ovunque e portati con se in borsa. Sui vasetti c'è la possibilità di indicare vari dati come la data di confezionamento e il contenuto. Altra cosa comodissima è che sono impilabili in quanto si incastrano uno sopra all'altro grazie al coperchio. Vanno che tranquillamente in lavastoviglie, in microonde e in freezer. Unica nota è che a volte c'è da verificare che il tappo si chiuda bene, ma per il resto funzionano alla perfezione!
Pro
Praticità
Contro
Avviamento a volte difficoltoso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe
Diex
16/06/2021
Italia
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Adatto a tutta la famiglia
Vasetti ideali x conservare o trasportare ogni tipo di alimento, dal minestrone o le passate x i bimbi piccoli, alla frutta x la merenda, o x l'avanzo della cena, x le porzioni di ragù o la frutta frullata x i bimbi, x il latte materno e molto altro. Facile da usare x tutti anche x i bimbi che si portano a scuola la frutta. Sono impilabili quindi in frizzer si può creare un ripiano bello e ordinato. Lo uso spesso x le passate di verdure x i bimbi e dal Congelatore va direttamente in microonde x scongelare il loro contenuto. Cucchiaio ottimo, comoda impugnatura si x un adulto che x un bimbi che deve imparare, forse lo preferirei un po più grande, però per i bambini che iniziano lo svezzamento è di una grandezza ottima se fosse un po più grande si potrebbe sfruttare x più tempo. Cmq nel complesso tutto di ottima qualità, i vasetti sbadatamente mi sono caduti un paio di volte e non si sono rotti. Lavabili in lavastoviglie. Li ho usati x un breve periodo con gli adattatori assieme al tiralatte, una comodità unica
Pro
Vanno in frigorifero, in frizzer, in microonde e in lavastoviglie
Contro
Cucchiano mi piacerebbe un po più grande
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe
Sì, consiglio questo prodotto
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Valentina90
09/06/2021
Italia
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Il prodotto è efficientissimo
Il prodotto pervenutomi è comodissimo per conservare le pappe del mio bambino. Mi trovo benissimo e rifarei questa scelta altre mille volte.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.