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Philips AventVasetto per la conservazione delle pappe

SCF721/20

4.9
| (16) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Conservazione ideale dei cibi a casa e fuori
I vasetti per la conservazione delle pappe Philips Avent SCF721/20 sono versatili, facili da utilizzare e progettati per crescere con il tuo bimbo. Sono ideali per conservare gli alimenti sia a casa che fuori.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Con coperchio a prova di perdite

Conservazione ideale dei cibi a casa e fuori

  • Set

Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

I vasetti per la conservazione Philips Avent hanno un coperchio a prova di perdite per una conservazione e un trasporto sicuri.

Per registrare facilmente la data e il contenuto

Per registrare facilmente la data e il contenuto

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Frigo e freezer organizzati

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4.9

su 5

16

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/06/2021

Italia

Italia

Comodi, pratici, furbi

Questo vasetti sono davvero comodi, le dimensioni sono perfette per essere riposti ovunque e portati con se in borsa. Sui vasetti c'è la possibilità di indicare vari dati come la data di confezionamento e il contenuto. Altra cosa comodissima è che sono impilabili in quanto si incastrano uno sopra all'altro grazie al coperchio. Vanno che tranquillamente in lavastoviglie, in microonde e in freezer. Unica nota è che a volte c'è da verificare che il tappo si chiuda bene, ma per il resto funzionano alla perfezione!

Pro

Praticità

Contro

Avviamento a volte difficoltoso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe

16/06/2021

Italia

Italia

Adatto a tutta la famiglia

Vasetti ideali x conservare o trasportare ogni tipo di alimento, dal minestrone o le passate x i bimbi piccoli, alla frutta x la merenda, o x l'avanzo della cena, x le porzioni di ragù o la frutta frullata x i bimbi, x il latte materno e molto altro. Facile da usare x tutti anche x i bimbi che si portano a scuola la frutta. Sono impilabili quindi in frizzer si può creare un ripiano bello e ordinato. Lo uso spesso x le passate di verdure x i bimbi e dal Congelatore va direttamente in microonde x scongelare il loro contenuto. Cucchiaio ottimo, comoda impugnatura si x un adulto che x un bimbi che deve imparare, forse lo preferirei un po più grande, però per i bambini che iniziano lo svezzamento è di una grandezza ottima se fosse un po più grande si potrebbe sfruttare x più tempo. Cmq nel complesso tutto di ottima qualità, i vasetti sbadatamente mi sono caduti un paio di volte e non si sono rotti. Lavabili in lavastoviglie. Li ho usati x un breve periodo con gli adattatori assieme al tiralatte, una comodità unica

Pro

Vanno in frigorifero, in frizzer, in microonde e in lavastoviglie

Contro

Cucchiano mi piacerebbe un po più grande

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Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe

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09/06/2021

Italia

Italia

Il prodotto è efficientissimo

Il prodotto pervenutomi è comodissimo per conservare le pappe del mio bambino. Mi trovo benissimo e rifarei questa scelta altre mille volte.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF721/20 Vasetto per la conservazione delle pappe

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 