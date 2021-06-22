Ho provato questi vasetti per le pappe e mi sono trovata davvero bene. Li ho utilizzati sia per la conservazione in frigorifero che nel freezer e hanno fatto il loro lavoro. Hanno conservato alla perfezione senza perdere nemmeno una goccia di pappa grazie al tappo che sigilla perfettamente il vasetto. Li ho utilizzati anche nel microonde per scaldare e non hanno avuto nessun problema. Per il lavaggio li ho provati sia all interno della lavastoviglie che dello sterilizzatore e anche ad alte temperature non hanno avuto problemi. Non si sono deformati ed è una caratteristica importante perché così il tappo riesce a chiudersi sempre ermeticamente. I vasetti sono in due formati e grazie al poco spazio che occupano trovano facilmente spazio nel freezer. L'unica cosa con cui non ci siamo trovati benissimo è il cucchiaio in dotazione perché per la mia bambina è risultato un po' grande e lo riutilizzeremo quando crescerà un pochino.