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  • Conservazione ideale dei cibi a casa e fuori
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Fuori produzione

Philips AventVasetto per la conservazione delle pappe

SCF639/05

4.1
| (138) Recensioni
Conservazione ideale dei cibi a casa e fuori
Conserva e dai le pappe al tuo bimbo con i nostri nuovi vasetti. Sterilizza e riutilizza il vasetto Philips Avent a casa e quando sei fuori.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Conservazione ideale dei cibi a casa e fuori

  • Standard

Per registrare facilmente la data e il contenuto

Per registrare facilmente la data e il contenuto

Per una facile conservazione.

Si può mettere in frigorifero o nel congelatore

Si può mettere in frigorifero o nel congelatore

Per la massima flessibilità.

Facile da usare e pulire

Facile da usare e pulire

Possono essere utilizzati in maniera sicura nello scaldabiberon, nel microonde, in lavastoviglie e nello sterilizzatore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.1

su 5

138

Recensioni

01/11/2021

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Prodotto molto utile ed efficiente. Io lo uso sia per conservazione del latte materno in freezer sia per le pappe di mia figlia. Il latte lo conserva molto bene, meglio dei sacchetti apposta anche perché riutilizzabile. Mi piace perché posso riscaldare a bagno maria. È un prodotto molto resistente e utile. Perfetto perché si può lavare anche in lavastoviglie

Pro

Riutilizzabile, materiali ottimi e resistente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte

01/11/2021

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo per conservare le pappine del bimbo, sia in frigo che in congelatore. Ermetici, impilabili e di facile pulizia.

Pro

Facile da usare, poco ingombrante con ottima tenuta

Contro

Nessuna difficoltà

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF618/10 Contenitori per latte materno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF618/10 Contenitori per latte materno

01/11/2021

Italia

Italia

Vasetti conservalatte

Appena arrivati li ho lavati in lavastoviglie e poi li ho utilizzati e messi in congetatore. Sono utilissimi e pratici. Si può conservare di tutto e hanno una chiusura che non fa disperdere il liquido conservato! Consiglio!

Pro

PRatici, utili e igienici

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF619/05 Vasetti Conservalatte

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 