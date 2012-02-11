ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Sistema di conservazione Philips Avent
  • Sistema di conservazione Philips Avent
  • Sistema di conservazione Philips Avent
  • Sistema di conservazione Philips Avent

Fuori produzione

Philips Avent VIASistema di conservazione Philips Avent

SCF614/10

5
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sistema di conservazione Philips Avent
Il sistema di conservazione Philips Avent è versatile e consente di risparmiare spazio; è stato pensato per crescere con il tuo bimbo. Ti permette di usare lo stesso vasetto per conservare il tuo latte e successivamente allattare il tuo piccolo. È compatibile con tutti i tiralatte e le tettarelle Philips Avent.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Prodotti compatibili
Sterilizzatore per biberon

Sterilizzatore per biberon

SCF291/00

Sterilizzatore per biberon

Sterilizzatore per biberon

SCF291/01

Set regalo sterilizzatore

Set regalo sterilizzatore

SCF291/30

Sterilizzatore

Sterilizzatore

SCF293/01

Sterilizzatore

Sterilizzatore

SCF293/02

Vasetto conservalatte

Sistema di conservazione Philips Avent

  • Coperchi

Sistema avvitabile a prova di perdite

Sistema avvitabile a prova di perdite

Per conservare e trasportare in tutta sicurezza

Perfetto quando sei fuori o in viaggio

Perfetto quando sei fuori o in viaggio

Ideale per la conservazione e il trasporto

Da usare con i vasetti conservalatte Philips Avent

I coperchi possono essere utilizzati con i vasetti conservalatte Philips Avent.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System

13/10/2010

France

France

Très pratique

Ce système de conservation est très pratique et solide

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System

14/12/2013

España

España

Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna

Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 