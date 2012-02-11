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Fuori produzione
Coperchi
Per conservare e trasportare in tutta sicurezza
Ideale per la conservazione e il trasporto
I coperchi possono essere utilizzati con i vasetti conservalatte Philips Avent.
5.0
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System
Mariegourmet
13/10/2010
France
Très pratique
Ce système de conservation est très pratique et solide
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System
patrialpe
14/12/2013
España
Muy práctico sistema de almacenamiento de leche materna
Di pecho a mi hijo durante 15 meses, así que cuando a los 4 meses me tuve que incorporar a trabajar elegí el sistema de extracción de leche materna de Philips Avent para que las tomas de biberón que hiciera mientras yo estaba trabajando fueran también de leche materna. El almacenamiento VIA me permitía dejar guardada la leche necesaria cómodamente y luego, mediante un adaptador, ajustar el vaso a la tetina para no tener que pasar la leche a un biberón, con lo que ahorraba en no tener que limpiar el vaso y el biberón: con un sólo elemento lo hacía todo. Más adelante, el mismo sistema me sirvió para dejar preparados los vasitos de puré casero. VIA además tenía una forma que permitía guardar los vasos y tapas en poco espacio, metiendo unos dentro de otros. Lo único de lo que podría tener queja de VIA es la resistencia del material a las caídas.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VIA SCF614/10 Avent Storage System
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.